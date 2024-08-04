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嘉義縣六腳鄉2車路口擦撞 6人傷「1人住院中」、1車車頭近全毀

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣六腳鄉台19線與縣道145路口昨天下午發生車禍，2輛自小客車於路口發生衝撞，造成6人受傷，雙方駕駛沒有酒駕，車禍肇事原因警方持續調查中。

嘉義縣消防局昨天下午接獲報案，台19線與嘉145線路口有車禍發生，消防局立即派遣分隊前往，現場為2輛自小客車禍案件，包括4歲男童及18歲、28歲、33歲男性傷者及1名1歲女童及28歲女性傷者，6名傷者都是肢體外傷、意識清楚，給予相關處置，送往長庚醫院救治。

警方初步調查，昨天下午3點15分，2車在這路口發生碰撞事故，楊男駕駛自小客車沿台19線由西往北左轉，周男駕駛自小客車乘載4名乘客，沿台19線東往西行駛，2車於路口發生側撞，造成6人受傷，1人目前住院中，餘5人就醫後返家休養，雙方駕駛並沒有酒後駕車情事，全案由朴子分局交通事故處理小組調查釐清中。

朴子分局呼籲，用路人務必遵守交通規則，要有路口停讓觀念及防禦駕駛觀念，本分局將持續於重要路口交通執法，以降低交通事故發生。

嘉義縣六腳鄉台19線與縣道145路口昨天下午發生車禍，2輛自小客車於路口發生衝撞，造成6人受傷。圖／翻攝畫面
嘉義縣六腳鄉台19線與縣道145路口昨天下午發生車禍，2輛自小客車於路口發生衝撞，造成6人受傷。圖／翻攝畫面
嘉義縣六腳鄉台19線與縣道145路口昨天下午發生車禍，造成6人受傷，有輛車頭幾乎全毀。圖／翻攝畫面
嘉義縣六腳鄉台19線與縣道145路口昨天下午發生車禍，造成6人受傷，有輛車頭幾乎全毀。圖／翻攝畫面

交通事故 嘉義 車禍

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