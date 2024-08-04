快訊

引發爭議…拒直升機載下山又因感冒求救 成大考古所教授發文曝心聲

奧運拳擊／林郁婷擊退保加利亞晉4強 我國第5面獎牌出爐

2關鍵詞占據頭條 哈瑪斯首領之死掀伊朗媒體抨擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

引浪費資源爭議…拒直升機載下山又因感冒求救 成大考古所教授發文曝心聲

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

成功大學考古研究所教授台邦・撒沙勒，7月到屏東縣霧台鄉舊好茶部落做研究遇凱米颱風來襲，台邦的家屬因與台邦失聯4天，家屬擔心山區情況報案，空勤總隊7月28日曾派直升機前往，台邦當時不願下山，未料8月1日台邦因感冒身體不適求救，2日被直升機載下山，更引發浪費資源爭議。台邦今在臉書發文575字吐露心聲。

台邦在臉書發文，「還要留在山上嗎？」，這次凱米颱風帶來風雨，沖毀不少部落族人家園，也吹毀很多山區族人守護原鄉的夢想。今早看到一位我曾經教過的學生在臉書上的貼文，我很心疼。幾年前他為了圓夢，帶著妻子及不到三歲的小孩回鄉開創事業，經過幾年的努力，事業開始有了起色。但凱米的到來，把他們賴以維生的道路摧毀了，他很失望，因為這條「希望之路」不知何時才能復原。

台邦發文說，自從2009年莫拉克災後，放棄原鄉、遷村下山成了主流論述。然而，台灣多山的地理特性孕育數千年的山林知識，正是台灣重要的文化寶藏，尤其遍佈在低、中、高海拔的族群與部落更有數百個，無論如何也不可能全部移居平地或都市。更何況，很多族人的產業和經濟正是建立在山林中的森林、河流與原野。莫拉克災後，霧台鄉的大武、佳暮、阿禮甚至舊好茶，不少族人返鄉開啟林下經濟、溫泉旅遊和古蹟保存，這些族人的行動，不只是對家鄉的懷舊與依戀，其中也有很大部分是在實踐自己的創業之夢。

台邦發文說，「前天，臨上直升機前，我再次詢問在舊好茶守護家園小獵人和安正光，面對舊好茶南北兩路可能中斷半年甚至更久困境，是否要跟我下山？」他們異口同聲堅決表示，他們二十多年來選擇留在舊好茶，就已經跟祖靈上帝有誓約，不僅將在那裡度過餘生，而且死後要跟祖先安葬在舊好茶。

文末，台邦寫著，「帶著溼潤的眼睛上了直升機，回首望向古茶布安這個美麗的故鄉，不知何時才能回來，探望攜手度過狂風暴雨的夥伴。」

台邦的臉書雖設公開，但是限制哪些人可以回應貼文。台邦引發浪費資源爭議，空勤飛兩趟耗費成本至少80萬元，成功大學臉書粉專也被網友留言要求要給社會交代等語。

成功大學考古研究所教授台邦・撒沙勒8月2日因感冒身體不適被直升機載下山。圖／空勤總隊提供
成功大學考古研究所教授台邦・撒沙勒8月2日因感冒身體不適被直升機載下山。圖／空勤總隊提供
成功大學考古研究所教授台邦・撒沙勒8月2日因感冒身體不適被直升機載下山，引發浪費社會資源爭議，他今天在臉書發文吐露心聲。圖／空勤總隊提供
成功大學考古研究所教授台邦・撒沙勒8月2日因感冒身體不適被直升機載下山，引發浪費社會資源爭議，他今天在臉書發文吐露心聲。圖／空勤總隊提供

凱米颱風 成功大學 直升機

延伸閱讀

高雄滯洪池失效？水利局提數據反駁 學者也說有效

超越莫拉克！凱米颱風挾豪雨狂炸3天 5圖看台南雨量有多驚人

賴清德稱淹水30公分治水有成 王鴻薇：喪事喜辦太過分

凱米颱風雨量似莫拉克 專家：幸好續航力沒那麼誇張

相關新聞

高雄鼓山民宅頂樓失火、濃煙狂竄 疑切割鋼材「火花噴濺」釀禍

高雄鼓山區綠川街巷內一棟民宅，今下午2時48分許3樓竄出火警，消防局獲報後派出12車、29人前往，所幸火勢控制迅速，無人...

引浪費資源爭議…拒直升機載下山又因感冒求救 成大考古所教授發文曝心聲

成功大學考古研究所教授台邦・撒沙勒，7月到屏東縣霧台鄉舊好茶部落做研究遇凱米颱風來襲，台邦的家屬因與台邦失聯4天，家屬擔...

疑不慎失足…新北除草工人墜落邊坡 命危送醫搶救

新北市泰山區南泰路往林口方向，今天下午4時許有1名年約50歲男子，疑似除草時不慎失足墜落邊坡。新北市消防局獲報派員前往搶...

國中新聘班導騙家長繳班費 捲款20萬跑路12人受害

新竹縣某私立中學遭家長與學生指控，新聘剛任職10幾天的國中部廖姓男導師，向學生收取該班學生班費、餐費、校外教學等約20萬...

高速對撞影片曝光！18歲騎士違規左轉撞飛 昏迷指數3

18歲邱姓男子昨晚在新北市蘆洲區，騎機車違規左轉被對向汽車撞飛，頭部重創當場失去生命徵象，送醫手術後救回，但昏迷指數只有...

鬼月第一天…南投傳命案 竹山汽車內滲出血水嚇壞居民

南投竹山今傳出命案，當地有民眾晨運行經前山路一段一處龍眼林旁，發現停放在路肩的汽車，從駕駛座車門縫滴出血水，嚇得通報警消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。