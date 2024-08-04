引浪費資源爭議…拒直升機載下山又因感冒求救 成大考古所教授發文曝心聲

成功大學考古研究所教授台邦・撒沙勒，7月到屏東縣霧台鄉舊好茶部落做研究遇凱米颱風來襲，台邦的家屬因與台邦失聯4天，家屬擔心山區情況報案，空勤總隊7月28日曾派直升機前往，台邦當時不願下山，未料8月1日台邦因感冒身體不適求救，2日被直升機載下山，更引發浪費資源爭議。台邦今在臉書發文575字吐露心聲。

台邦在臉書發文，「還要留在山上嗎？」，這次凱米颱風帶來風雨，沖毀不少部落族人家園，也吹毀很多山區族人守護原鄉的夢想。今早看到一位我曾經教過的學生在臉書上的貼文，我很心疼。幾年前他為了圓夢，帶著妻子及不到三歲的小孩回鄉開創事業，經過幾年的努力，事業開始有了起色。但凱米的到來，把他們賴以維生的道路摧毀了，他很失望，因為這條「希望之路」不知何時才能復原。

台邦發文說，自從2009年莫拉克災後，放棄原鄉、遷村下山成了主流論述。然而，台灣多山的地理特性孕育數千年的山林知識，正是台灣重要的文化寶藏，尤其遍佈在低、中、高海拔的族群與部落更有數百個，無論如何也不可能全部移居平地或都市。更何況，很多族人的產業和經濟正是建立在山林中的森林、河流與原野。莫拉克災後，霧台鄉的大武、佳暮、阿禮甚至舊好茶，不少族人返鄉開啟林下經濟、溫泉旅遊和古蹟保存，這些族人的行動，不只是對家鄉的懷舊與依戀，其中也有很大部分是在實踐自己的創業之夢。

台邦發文說，「前天，臨上直升機前，我再次詢問在舊好茶守護家園小獵人和安正光，面對舊好茶南北兩路可能中斷半年甚至更久困境，是否要跟我下山？」他們異口同聲堅決表示，他們二十多年來選擇留在舊好茶，就已經跟祖靈上帝有誓約，不僅將在那裡度過餘生，而且死後要跟祖先安葬在舊好茶。

文末，台邦寫著，「帶著溼潤的眼睛上了直升機，回首望向古茶布安這個美麗的故鄉，不知何時才能回來，探望攜手度過狂風暴雨的夥伴。」

台邦的臉書雖設公開，但是限制哪些人可以回應貼文。台邦引發浪費資源爭議，空勤飛兩趟耗費成本至少80萬元，成功大學臉書粉專也被網友留言要求要給社會交代等語。