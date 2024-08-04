外送員換電池疑不滿騎士擋住出口 深夜互毆社維法裁處
機車外送員39歲經姓男子，8月2日深夜至台北市北投區光明路電池交換站換電池，疑因其他機車擋住出口，一時激動爆發口角衝突，現場20歲楊姓男子不滿其態度，雙方當場互毆，楊男朋友則勸架未動手。全案北投光明派出所將人帶回，依社會秩序維護法裁處。
警方指出，北投光明路上GoStation電池交換站日前發生糾紛，經男換電完成正要離開時，認為楊男朋友車輛疑似停在人行道擋住出口，爆發衝突引發紛爭，經男和楊男當場互毆打架，楊男朋友阻擋勸架但未動手。全案將人帶回派出所，雙方互不提傷害告訴，帶仍依社會秩序維護法裁處。
北投分局呼籲，互相鬥毆觸犯社會秩序維護法，可處1萬8千元以下罰鍰，也恐涉及刑法傷害罪，請民眾保持理性，切勿因一時衝動以身試法。
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