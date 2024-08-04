花防部中士疑酒駕載女兒出門 未戴安全帽自撞雙亡

在花東防衛指揮部服務的冉姓中士，昨天晚間疑似酒後騎機車，載著從母姓的朱姓女兒出門，沿著台9丙線由北往南方向行駛，卻不慎自撞電桿，2人送醫皆宣告不治；車禍現場未看到安全帽，疑似父女倆都沒戴安全帽。家屬向警方表示，冉男沒有喝酒騎車，希望釐清車禍原因。

警方初步調查，昨晚8時許在台9丙線壽豐路段約15公里處，發生機車自撞電桿的車禍，28歲冉姓男子騎機車載4歲朱姓女童，疑因酒駕失控自撞路旁電桿，冉姓士官當場失去心跳，送醫不治；女童頭部重傷，到院後失去意識，今凌晨4時許宣告不治。醫院為冉姓男子抽血酒測後，換算酒測值為1.06毫克，已超標。

據了解，冉姓士官是太魯閣族，住在文蘭村，昨天趁著休假日與家人烤肉同歡，晚上從家裡出門，家人都不知道他載女兒去哪裡，沒想到發生意外。家屬向警方表示，昨天未見冉男喝酒，並沒有酒駕載小孩，希望警方盡快調查車禍原因。

吉安警分局將調閱沿線路段的監視器比對和調查，檢警將會同法醫，相驗冉姓士官及朱姓女童的遺體，以釐清案情。