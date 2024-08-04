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國中新聘班導騙家長繳班費 捲款20萬跑路12人受害

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣某私立中學遭家長與學生指控，新聘剛任職10幾天的國中部廖姓男導師，向學生收取該班學生班費、餐費、校外教學等約20萬費用後，疑似捲款潛逃消失。校方聲明，家長的損失學校會負責到底，也已向警方報案提告，並強調「這完全是老師個人的行為」。警方表示，將通知廖男到案說明釐清案情。

新湖警分局指出，7月29日接獲校方報案，表示剛任職10幾天的廖姓男班導師，以預先收取一整學期午餐費用名義，向學生家長收取金錢，涉嫌詐欺；另外校方請各班班導師，向學生收取戶外教學費用8萬餘元，但廖男事後並沒有交給校方，涉嫌侵占公款，目前已知有12位家長受害。

據了解，廖姓導師疑似在外欠下龐大債務，他剛任職後，就向每位學生收取班費500元、餐費1萬3000元、校外教學2千多等費用後捲款潛逃，引發學生和家長恐慌，事後訓導主任已到班上說明，並告知家長8月2日開會討論後會處理。

校方指出，廖男上月中剛獲聘新到任，入職前有提供良民證。沒想到廖男剛任職10多天，就私下透過通訊軟體，私訊家長要求繳交餐費等多項費用，並以現金繳費不便為由，私自提供個人帳戶，多名家長依指示轉帳，校方發現有異趕緊通知家長停止匯款，實際受害人數及金額確認中。

事發後校方曾聯繫到廖男，廖男答應會返校還錢，後續卻失聯，學校已報警。校方也已召開家長說明會澄清，強調這起事件屬於老師個人行為，受害家長損失的金錢部分，校方會負責到底，吸收已繳交的款項。

警方表示，針對有教務人員涉及侵占所收取的學生午餐費，並以不實名義私自向家長收取相關費用後避而不見，警方將通知涉嫌人到案說明釐清案情、依法調查偵辦。同時提醒，民眾對於交付自身財物勿輕信他人，應加以求證。

廖男剛任職國中部導師10多天，就私下透過通訊軟體，私訊家長要求繳交餐費等多項費用，並以現金繳費不便為由，私自提供個人帳戶，多名家長依指示轉帳。圖僅示意，與新聞無關。圖／報系資料照
廖男剛任職國中部導師10多天，就私下透過通訊軟體，私訊家長要求繳交餐費等多項費用，並以現金繳費不便為由，私自提供個人帳戶，多名家長依指示轉帳。圖僅示意，與新聞無關。圖／報系資料照

侵占 班導師

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