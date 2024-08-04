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以為鬼門開警察不會來 麥寮港7釣客管制區釣魚被查獲

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

今凌晨起農曆7月開始，是民間習俗中的鬼月，傳統上有夜遊、海(河)邊戲水等禁忌，但台中港務警察總隊麥寮警察隊昨天深夜仍在麥寮港南防波堤查獲7位民眾攀爬圍牆、非法進入麥寮工業專用港管制區釣魚，均依違反港商法裁罰。

據了解，警方昨晚開車巡邏經過防波堤時，發現道路旁有多支釣竿、冰箱等釣具，立即下車察看，發現有7人攀爬圍牆非法進入麥寮港區內垂釣，當場請他們停止並上到馬路上。但這7人還笑說，以為「鬼門開」警察不會到海邊巡邏。

台中港務警察總隊今指出，執法並無空窗期。麥寮工業專用港依法為管制區，嚴禁攀爬圍牆、非法進入，違者將依產業創新條例準用商港法相關規定移請主管機關裁處，請民眾不要心存僥倖。

台中港務警察總隊麥寮警察隊昨天深夜仍在麥寮港南防波堤查獲7位民眾攀爬圍牆、非法進入麥寮工業專用港管制區釣魚，均依違反港商法裁罰。圖／民眾提供
台中港務警察總隊麥寮警察隊昨天深夜仍在麥寮港南防波堤查獲7位民眾攀爬圍牆、非法進入麥寮工業專用港管制區釣魚，均依違反港商法裁罰。圖／民眾提供
台中港務警察總隊麥寮警察隊昨天深夜仍在麥寮港南防波堤查獲7位民眾攀爬圍牆、非法進入麥寮工業專用港管制區釣魚，均依違反港商法裁罰。圖／民眾提供
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台中港務警察總隊麥寮警察隊昨天深夜仍在麥寮港南防波堤查獲7位民眾攀爬圍牆、非法進入麥寮工業專用港管制區釣魚，均依違反港商法裁罰。圖／民眾提供
台中港務警察總隊麥寮警察隊昨天深夜仍在麥寮港南防波堤查獲7位民眾攀爬圍牆、非法進入麥寮工業專用港管制區釣魚，均依違反港商法裁罰。圖／民眾提供

冰箱 警察 麥寮

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