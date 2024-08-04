高速對撞影片曝光！18歲騎士違規左轉撞飛 昏迷指數3

18歲邱姓男子昨晚在新北市蘆洲區，騎機車違規左轉被對向汽車撞飛，頭部重創當場失去生命徵象，送醫手術後救回，但昏迷指數只有3，目前轉進加護病房觀察，尚未脫險。

監視器拍下當時驚悚車禍過程，邱男昨晚7時44分騎機車沿蘆洲三民路直行，在保和街口未依規定兩段式左轉，而以極快的車速直接轉彎，與對向由54歲李姓男子駕駛的休旅車迎面對撞。

邱男整個人騰空飛起，摔在肇事休旅車頂再滾落地面，頭部重創當場失去生命徵象。救護人員獲報趕抵，現場實施CPR搶救再送北市新光醫院緊急手術，昏迷指數維持在3，目前轉住加護病房觀察，經抽血化驗，並未飲酒。