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高速對撞影片曝光！18歲騎士違規左轉撞飛 昏迷指數3

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

18歲邱姓男子昨晚在新北市蘆洲區，騎機車違規左轉被對向汽車撞飛，頭部重創當場失去生命徵象，送醫手術後救回，但昏迷指數只有3，目前轉進加護病房觀察，尚未脫險。

監視器拍下當時驚悚車禍過程，邱男昨晚7時44分騎機車沿蘆洲三民路直行，在保和街口未依規定兩段式左轉，而以極快的車速直接轉彎，與對向由54歲李姓男子駕駛的休旅車迎面對撞。

邱男整個人騰空飛起，摔在肇事休旅車頂再滾落地面，頭部重創當場失去生命徵象。救護人員獲報趕抵，現場實施CPR搶救再送北市新光醫院緊急手術，昏迷指數維持在3，目前轉住加護病房觀察，經抽血化驗，並未飲酒。

邱男未依規定兩段式左轉，且未禮讓直行車，雙方皆沒有飲酒，李男則疑似超速行駛，詳細肇事原因及肇責比例，尚待進一步鑑識調查釐清。

18歲邱男騎機車未依規定兩段式左轉，從新北市蘆洲區三民路直接左轉保和街，與對向汽車迎面對撞，當場失去生命徵象，送醫手術救回但昏迷指數只有3。記者曾伯愷／翻攝
18歲邱男騎機車未依規定兩段式左轉，從新北市蘆洲區三民路直接左轉保和街，與對向汽車迎面對撞，當場失去生命徵象，送醫手術救回但昏迷指數只有3。記者曾伯愷／翻攝
18歲邱男騎機車未依規定兩段式左轉，從新北市蘆洲區三民路直接左轉保和街，與對向汽車迎面對撞，當場失去生命徵象，送醫手術救回但昏迷指數只有3。記者曾伯愷／翻攝
18歲邱男騎機車未依規定兩段式左轉，從新北市蘆洲區三民路直接左轉保和街，與對向汽車迎面對撞，當場失去生命徵象，送醫手術救回但昏迷指數只有3。記者曾伯愷／翻攝

休旅車 手術

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