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鬼月第一天…南投傳命案 竹山汽車內滲出血水嚇壞居民

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投竹山今傳出命案，當地有民眾晨運行經前山路一段一處龍眼林旁，發現停放在路肩的汽車，從駕駛座車門縫滴出血水，嚇得通報警消，也因今是農曆七月初一，引發地方議論。警方表示，已報請檢方相驗，相關案情仍待進一步調查釐清。

當地民眾指出，今晨5時許，警車、救護車等聚集在前山路一段附近，好奇查探才知道發生命案，有人陳屍在龍眼林下的車內，死者躺臥在駕駛座上，因車上血水，已從車內滴出到路面上，相當駭人，今又是農曆七月初一，地方議論紛紛。

據了解，該命案是被當地1對老夫妻發現，他們平常有晨運習慣，今天早上5時許外出走路，行經案發地點，看見1輛汽車停在龍眼林下路旁，車門旁很像在滴血，當下未趨近，走回家後越想越不對，再返回一看發現不對勁，嚇得通報警消。

竹山消防分隊表示，今清晨獲報前山路一段、龍眼林路旁車內滴出血水，疑有人受傷，到場後拉動車門發現沒上鎖，查看後確認駕駛座上人員，身體已發脹並流出血水，明顯死亡數日，看不出有無外傷，後續未送醫，直接交由警方處理。

竹山警分局目前已經命案車輛移至回分局，並追查死者身分，警方表示，該案已報請南投地檢署，後續由檢察官會同法醫進行相驗，以釐清確切死因，相關案情也有待進一步調查釐清，民眾則毋須過度恐慌。

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南投竹山有民眾今晨行經前山路一段1處龍眼林旁，發現路邊汽車從駕駛座車門縫滲出血水，滴到路面上，嚇得通報警消。圖／民眾提供
南投竹山有民眾今晨行經前山路一段1處龍眼林旁，發現路邊汽車從駕駛座車門縫滲出血水，滴到路面上，嚇得通報警消。圖／民眾提供
南投竹山有民眾今晨行經前山路一段1處龍眼林旁，發現路邊汽車從駕駛座車門縫滲出血水，滴到路面上，嚇得通報警消。圖／民眾提供
南投竹山有民眾今晨行經前山路一段1處龍眼林旁，發現路邊汽車從駕駛座車門縫滲出血水，滴到路面上，嚇得通報警消。圖／民眾提供

南投 命案 農曆七月

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