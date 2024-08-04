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花蓮民宅車庫起火屋主嗆傷送醫 疑鋰電池充電釀禍
花蓮縣吉安鄉吉昌二街一棟3層樓的透天厝今天發生火災，火舌不斷從車庫竄出，黑煙直竄天際，消防局到場救火，得知有女屋主受困，消防員衝入火場搜救，幸好女屋主及時關窗戶，意識清醒，僅有輕微嗆傷，順利救出送醫。起火原因疑似是車庫正在充電的鋰電池過熱，詳細情況仍待調查釐清。
花蓮消防局第一大隊大隊長林武正指出，今天上午上午10時44分接獲火警，第一線到場的消防員發現車庫有熊熊大火，搜救人員從1樓搜索到3樓，發現45歲女屋主躲在3樓臥室裡，好在意識清醒，趕緊協助脫困，屋主有輕微嗆傷，送慈濟醫院治療。後續於11時左右控制火勢，11時20分撲滅火勢。
林武正說，初步發現火勢最大的地方是在一樓車庫，起火原因要等鑑識小組調查；他提醒，如果是鋰電池引發的火災，最好的方式是降溫，才能達到最快速滅火的效果。
家屬說，1樓有空拍機的專用電池充電中，不過不確定是不是起火的原因。而火災剛發生時，對街鄰居嘗試拿水管灑水協助降溫，可惜效果不大，後來消防隊趕到現場救火。
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