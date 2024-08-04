鬼門關前救人 計程車司機和警員及時搶回一命

「警察先生，叫我計程車的客人在好像家裡昏倒，快幫忙救人！」台南市歸仁警分局仁德分駐所員警巡邏時，遇到一名計程車司機報案稱，向他叫車的乘客身體不適，員警聞訊後立即前往鄭姓病患住處搶救，緊急通知救護車將急性腎衰竭的病患送醫急，挽回一命。

台南市歸仁警分局仁德分駐所員警前天上午10點巡邏行經仁德區中正、中山路口，遇到計程車司機將員警攔下來，告知警方他要去載一位民眾身體不適的乘客去就醫，他躺在床上爬不起來，需要急救。

員警見情況危急，到達鄭姓男子（約50歲）住處後，因多次敲門皆無人回應，員警當機立斷破門進入屋內，在2樓發現鄭已勉強起身下床，但跌坐在地上爬不起來，連忙攙扶他搭電梯下樓，並通知救護人員立即將鄭送往高雄榮總台南分院搶救，就醫後發現他為急性腎衰竭，立即送入加護病房救治，所幸經搶救後，已脫離險境病況穩定。

據了解，這名熱心助人計程車司機通報警方協助，並由救護車協助送醫，自己反而少賺一趟車錢，計程車司機的善行義舉，為善不欲人知，並無留下姓名和聯絡電話。