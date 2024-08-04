快訊

台積電準備回跌到854元？他預言「熊市確立」反被酸爆

香蕉會破壞其他蔬果的多酚，所以不能打成蔬果汁？教授這麼說

奧運擊劍／剛奪金就退休！「小林志玲」江旻憓宣布告別運動員生涯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鬼門關前救人 計程車司機和警員及時搶回一命

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

「警察先生，叫我計程車的客人在好像家裡昏倒，快幫忙救人！」台南市歸仁警分局仁德分駐所員警巡邏時，遇到一名計程車司機報案稱，向他叫車的乘客身體不適，員警聞訊後立即前往鄭姓病患住處搶救，緊急通知救護車將急性腎衰竭的病患送醫急，挽回一命。

台南市歸仁警分局仁德分駐所員警前天上午10點巡邏行經仁德區中正、中山路口，遇到計程車司機將員警攔下來，告知警方他要去載一位民眾身體不適的乘客去就醫，他躺在床上爬不起來，需要急救。

員警見情況危急，到達鄭姓男子（約50歲）住處後，因多次敲門皆無人回應，員警當機立斷破門進入屋內，在2樓發現鄭已勉強起身下床，但跌坐在地上爬不起來，連忙攙扶他搭電梯下樓，並通知救護人員立即將鄭送往高雄榮總台南分院搶救，就醫後發現他為急性腎衰竭，立即送入加護病房救治，所幸經搶救後，已脫離險境病況穩定。

據了解，這名熱心助人計程車司機通報警方協助，並由救護車協助送醫，自己反而少賺一趟車錢，計程車司機的善行義舉，為善不欲人知，並無留下姓名和聯絡電話。

警方說，仁德分駐所員警發揮視民如親精神，即時發現需要幫助民眾，並與救護人員齊心即刻搶救，深獲家屬肯定，足堪人民保母表率。

鄭姓男子（中）因急性腎衰竭在家中一度昏倒，台南市歸仁警分局警員攙扶他搭電梯下樓協助送醫。記者黃宣翰／翻攝
鄭姓男子（中）因急性腎衰竭在家中一度昏倒，台南市歸仁警分局警員攙扶他搭電梯下樓協助送醫。記者黃宣翰／翻攝

台南 救護車 計程車司機

延伸閱讀

即時短評／爬梯機服務日益普及 政府看見需要、不該麻木不仁

有爬梯機不再囚居老宅 暖心司機是無助家庭救星

童玩節邀請外賓離境前失聯 非洲蒲隆地舞團2團員恐遭強制遣返

非洲蒲隆地舞團今離境2名團員突失聯…下午找到人了！竟從宜蘭跑到這地

相關新聞

鬼月第一天…南投傳命案 竹山汽車內滲出血水嚇壞居民

南投竹山今傳出命案，當地有民眾晨運行經前山路一段一處龍眼林旁，發現停放在路肩的汽車，從駕駛座車門縫滴出血水，嚇得通報警消...

貝里斯籍貨輪船員右手遭風扇切斷 空勤黑鷹出動救援

貝里斯籍貨輪昨深夜航行在高雄機場西北方約58海浬處時，船上36歲的印尼籍船員右手不慎遭風扇切斷，空勤總隊駐小港第三大隊獲...

花防部中士疑酒駕載女兒 自撞電桿2人送醫不治

花蓮28歲冉姓男子於昨天晚間疑似酒後騎機車，載著4歲朱姓女兒，沿著壽豐鄉台9丙線由北往南方向行駛，不慎自撞路旁電桿，冉男...

國中新聘班導騙家長繳班費 捲款20萬跑路12人受害

新竹縣某私立中學遭家長與學生指控，新聘剛任職10幾天的國中部廖姓男導師，向學生收取該班學生班費、餐費、校外教學等約20萬...

高速對撞影片曝光！18歲騎士違規左轉撞飛 昏迷指數3

18歲邱姓男子昨晚在新北市蘆洲區，騎機車違規左轉被對向汽車撞飛，頭部重創當場失去生命徵象，送醫手術後救回，但昏迷指數只有...

嘉縣發生砸店毀損案 竟是人夫帶頭砸妻工作店面

嘉義縣朴子市昨天發生一起砸店事件，警方旋即掌握犯嫌行蹤，將3名涉案人帶回偵辦，結果竟然是夫妻感情不睦，丈夫夥同友人到妻子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。