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去年全台竟傳513件山域事件 消防署籲租用衛星定位設備

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

近日氣溫屢創新高，許多民眾在炎炎夏日紛紛登山避暑，但也造成許多意外事故發生。消防署統計2023年共有513件山域事故，動員了大量的人、物力前往搜救。為降低山域意外事故風險，消防署提醒登山者出發前一定要做好自我安全管理及事前準備，另外也呼籲民眾可以租用衛星定位設備，在事故發生時提升獲救機會。

消防署統計，自山林開放以來，消防機關協助處理山域事故案件發生原因中，迷路占44.4%，以中高年齡及自組隊伍為最主要事故族群。統計中更發現中級山區為主要事故位置，推測其林相多為原始林貌，攀登路徑不明顯，氣候變化快及山區行動通訊不佳等環境因素，加上中高年齡層個人體能、定位定向能力不佳，風險意識評估與事前準備不足等，導致易發生「迷路」型山域事故。

為降低登山迷路事故，消防署與3家社團法人團體合作，提供民眾登山前可租賃衛星定位設備，同時透過「登山留守平臺」來守護登山者，如果登山途中發現有迷路情況時，可利用循跡返航功能，引導找到返回起點的路徑。萬一不幸發生緊急情況，按壓定位設備SOS求救鈕，國際緊急回應協調中心將即時把所在位置的點位及軌跡等資料，橫向通報救援單位，派遣就近國家公園、林保單位及消防單位，快速抵達待救衛星定位的座標位置，即刻進行救援或救護。

消防署也提醒民眾萬一登山時不幸迷路，切勿冒險下切溪谷，應牢記以下STOP口訣：Stop：停下來，勿繼續走向不確定路、Think：思考可能出錯地方、Observe：觀察周遭可用資源及留意避開危險區域、Plan：分配糧食與水源，靜待等候救援。

空勤總隊直升機至台中市和平區雪劍線完美谷營地，救援受傷的男登山客。圖／空勤總隊提供
空勤總隊直升機至台中市和平區雪劍線完美谷營地，救援受傷的男登山客。圖／空勤總隊提供
消防署呼籲登山民眾租用衛星定位設備。圖／消防署提供
消防署呼籲登山民眾租用衛星定位設備。圖／消防署提供

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