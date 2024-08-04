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鬼門開前夕 竹北打卡熱點頭前溪豆腐岩驚見男浮屍

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣知名打卡熱點頭前溪豆腐岩，昨天晚間7時許驚見一具浮屍。新竹縣消防局獲報後，派遣2車6人前往打撈，並在1小時內將浮屍打撈上岸。據了解，死者為44歲男性，為通報失蹤人口，家屬對其意外也感到不解，警方目前排除外力介入，至於詳細死因正調查釐清。

新竹縣消防局指出，昨天晚間7時1分受理六家派出所轉報竹北市紅樹林壘球場附近水域有浮屍需要協助打撈，消防局派遣竹北及高鐵分隊共2車6人前往協助打撈，並於晚間7時51分將浮屍打撈上岸，後續交由警方處理。

據了解，死者為44歲男性，不明原因漂浮於頭前溪，最終在靠近竹北段豆腐岩被打撈上岸，由於死者身分不明，警方憑他身上刺青，辨識出其為列冊通報的失蹤人口，家屬昨晚筆錄時，對整起事件也感到詫異，但由於死者失蹤多時，不清楚他生活狀況，目前已排除外力介入，至於詳細死因正調查釐清。

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據了解，死者為44歲男性，為通報失蹤人口，家屬對其意外也感到不解，警方目前排除外力介入，至於詳細死因正調查釐清。記者黃羿馨／翻攝
據了解，死者為44歲男性，為通報失蹤人口，家屬對其意外也感到不解，警方目前排除外力介入，至於詳細死因正調查釐清。記者黃羿馨／翻攝
新竹縣知名打卡熱點頭前溪豆腐岩，昨天晚間7時許驚見一具浮屍。記者黃羿馨／翻攝
新竹縣知名打卡熱點頭前溪豆腐岩，昨天晚間7時許驚見一具浮屍。記者黃羿馨／翻攝

失蹤 新竹 浮屍

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