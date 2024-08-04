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貝里斯籍貨輪船員右手遭風扇切斷 空勤黑鷹出動救援

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

貝里斯籍貨輪昨深夜航行在高雄機場西北方約58海浬處時，船上36歲的印尼籍船員右手不慎遭風扇切斷，空勤總隊駐小港第三大隊獲報，昨10時35分許派黑鷹直升機出動救援，執行吊掛作業，近午夜時分將受傷船員載送至小港機場後送醫院治療。

空勤總隊高雄小港機場駐地勤務第三大隊第一隊於昨晚10時許接獲通報，指貝里斯籍貨輪（Ding Shin#98），在位置 N22 53.03、E119 20.45約於高雄機場西北方58海浬處，船上有1名印尼籍船員右手遭風扇切斷，目前意識清楚，請求直升機協助醫療後送。

空勤接獲命令後，隨即派遣 UH-60M 重型黑鷹直升機 NA-710 出勤，並由正駕駛賀宇聲、副駕駛劉世民、機工長姚萬雄、海巡特搜張逢均、蔡漢威執行任務。

黑鷹直升機於晚間10時35 分許於高雄小港機場起飛，飛抵目標區後，實施空中偵察並與貨輪無線電聯繫後，於晚間11時15分許執行吊掛作業，10分鐘後完成吊掛，於深夜11時57分許順利將受傷船員送抵小港機場，由救護車載往醫院治療。

貝里斯籍貨輪昨深夜在高雄機場西北方約58海浬處，船上36歲的印尼籍船員右手不慎遭風扇切斷，空勤總隊第三大隊派黑鷹直升機出動救援，午夜時分成功將船員後送醫院治療。圖／空勤總隊提供
貝里斯籍貨輪昨深夜在高雄機場西北方約58海浬處，船上36歲的印尼籍船員右手不慎遭風扇切斷，空勤總隊第三大隊派黑鷹直升機出動救援，午夜時分成功將船員後送醫院治療。圖／空勤總隊提供
貝里斯籍貨輪昨深夜在高雄機場西北方約58海浬處，船上36歲的印尼籍船員右手不慎遭風扇切斷，空勤總隊第三大隊派黑鷹直升機出動救援，午夜時分成功將船員後送醫院治療。圖／空勤總隊提供
貝里斯籍貨輪昨深夜在高雄機場西北方約58海浬處，船上36歲的印尼籍船員右手不慎遭風扇切斷，空勤總隊第三大隊派黑鷹直升機出動救援，午夜時分成功將船員後送醫院治療。圖／空勤總隊提供
貝里斯籍貨輪昨深夜在高雄機場西北方約58海浬處，船上36歲的印尼籍船員右手不慎遭風扇切斷，空勤總隊第三大隊派黑鷹直升機出動救援，午夜時分成功將船員後送醫院治療。圖／空勤總隊提供
貝里斯籍貨輪昨深夜在高雄機場西北方約58海浬處，船上36歲的印尼籍船員右手不慎遭風扇切斷，空勤總隊第三大隊派黑鷹直升機出動救援，午夜時分成功將船員後送醫院治療。圖／空勤總隊提供
貝里斯籍貨輪昨深夜在高雄機場西北方約58海浬處，船上36歲的印尼籍船員右手不慎遭風扇切斷，空勤總隊第三大隊派黑鷹直升機出動救援，午夜時分成功將船員後送醫院治療。圖／空勤總隊提供
貝里斯籍貨輪昨深夜在高雄機場西北方約58海浬處，船上36歲的印尼籍船員右手不慎遭風扇切斷，空勤總隊第三大隊派黑鷹直升機出動救援，午夜時分成功將船員後送醫院治療。圖／空勤總隊提供
貝里斯籍貨輪昨深夜在高雄機場西北方約58海浬處，船上36歲的印尼籍船員右手不慎遭風扇切斷，空勤總隊第三大隊派黑鷹直升機出動救援，午夜時分成功將船員後送醫院治療。圖／空勤總隊提供
貝里斯籍貨輪昨深夜在高雄機場西北方約58海浬處，船上36歲的印尼籍船員右手不慎遭風扇切斷，空勤總隊第三大隊派黑鷹直升機出動救援，午夜時分成功將船員後送醫院治療。圖／空勤總隊提供
貝里斯籍貨輪昨深夜在高雄機場西北方約58海浬處，船上36歲的印尼籍船員右手不慎遭風扇切斷，空勤總隊第三大隊派黑鷹直升機出動救援，午夜時分成功將船員後送醫院治療。圖／空勤總隊提供
貝里斯籍貨輪昨深夜在高雄機場西北方約58海浬處，船上36歲的印尼籍船員右手不慎遭風扇切斷，空勤總隊第三大隊派黑鷹直升機出動救援，午夜時分成功將船員後送醫院治療。圖／空勤總隊提供
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貝里斯籍貨輪昨深夜在高雄機場西北方約58海浬處，船上36歲的印尼籍船員右手不慎遭風扇切斷，空勤總隊第三大隊派黑鷹直升機出動救援，午夜時分成功將船員後送醫院治療。圖／空勤總隊提供

小港機場 空勤總隊 黑鷹直升機

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