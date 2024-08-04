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北市遶境重大車禍 新北宮廟：非出陣頭是協助載送親友

聯合報／ 葉德正／新北即時報導

台北市士林區南安社宮昨晚舉辦遶境活動，晚間活動結束一輛載滿人的貨車準備離開時，在社子島島頭公園不明原因撞牆，衝撞力道巨大，導致車上13人分受輕重傷，因貨車來自蘆洲祐玄宮引發議論。祐玄宮蔡姓執行長表示，昨天是有成員前往舞獅，車上乘客並非宮裡陣頭，大多是成員的親友，因活動地點位於河濱，交通不便，廟方成員司機是想協助將他們載去搭公車，因司機是宮裡成員，廟方將全力協助後續賠償與協調事宜。

蘆洲祐玄宮主祀北極玄天上帝、閭山法王、池府王爺，在蘆洲地區已有46年歷史，金獅團頗有名氣，據民政局資料，屬於神壇性質。

蔡姓執行長說，昨天新聞一出，很多人都說車上成員是他們的陣頭，但事實上他們昨天根本沒有出陣頭到場，而是有成員到現場舞獅，也沒有穿著宮廟衣服。

蔡姓執行長說，昨有許多成員的弟弟、妹妹或親屬前往參加，由於地處偏遠，交通不便，成員才會協助在活動結束後，幫人一起載到延平北路等地區搭乘大眾運輸。

蔡姓執行長喊冤表示，昨天新聞一出，說他們帶未成年到現場參加陣頭並非事實，宮方正派經營，否則不可能在地延續46年歷史，司機經過酒測、毒測都沒有反應，可能是車子性能問題發生事故，因司機是宮裡的成員，他們對此事感到非常抱歉，宮內許多人都在醫院協助處理後續，包括所有傷者與3名重症患者，都會全力協助。

蘆洲祐玄宮成員參加遶境回程，駕駛疑操作不當撞上圍牆，車上多人輕重傷送醫。記者蕭雅娟／翻攝
蘆洲祐玄宮成員參加遶境回程，駕駛疑操作不當撞上圍牆，車上多人輕重傷送醫。記者蕭雅娟／翻攝

多人 患者 陣頭

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