花防部中士疑酒駕載女兒 自撞電桿2人送醫不治

花蓮28歲冉姓男子於昨天晚間疑似酒後騎機車，載著4歲朱姓女兒，沿著壽豐鄉台9丙線由北往南方向行駛，不慎自撞路旁電桿，冉男當場失去呼吸心跳，女童則是頭部重傷，冉男經醫院急救無效宣告不治，女童則在今天凌晨過世。花防部證實，冉男在軍中服務，昨天是休假日，詳細事故原因待檢警釐清。

警方調查，家住秀林鄉文蘭村的冉姓男子，服務於花東防衛指揮部，昨天晚間8時許，騎機車載女兒，沿著台9丙線南下，行經約15公里路段時，自撞路旁電桿。因撞擊力道過大，冉男當場沒有生命跡象，朱姓女童頭部受到重創，當時仍有意識。

吉安警分局接獲民眾報案後，與消防局救護人員趕往現場救援，救護人員立即為冉姓男子實施CPR等急救，同時幫朱姓女童頭部止血及包紮，隨即將2人緊急送往花蓮慈濟醫院。

經過慈濟醫院搶救約1個小時，冉姓男子傷重宣告不治，而頭部受到重傷的女童，在救護車送醫途中，突然失去意識，經醫院緊急手術治療後，直到今天凌晨接近4時宣告不治。醫院為冉姓男子抽血酒測後，換算酒測值為1.06毫克。

據了解，家屬對冉男酒駕部分有疑慮，昨天都沒有看到他喝酒；至於車禍發生的原因，警方除了調閱沿線路段的監視器比對與調查外，並將由檢警會同法醫相驗2人遺體，以釐清案情。