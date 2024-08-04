高雄小港東林路現近1公尺天坑 2苦主轎車慘「破輪」
高雄市小港區東林路昨晚8時許路線突然塌陷，出現將近1公尺的大洞，剛好兩輛轎車未注意先後駛過，車身震動後，輪胎當場歪掉，目擊網友指，兩位苦主轎車輪胎破了，警方趕抵現場，兩車主已自行換上備胎，警方擺三角錐及爆閃燈警戒，通知工務單位，今預計回填坑洞。
臉書社團「高雄小港區的大小事」今貼出一則貼文，原PO指，位於小港區的東林路靠近中鋁的馬路上一個大洞，往焚化爐方向，請大家注安全，已2輛車輪胎破了。
網友見到坑洞畫面，指這下去連鋁圈都壞了；有網友目擊過程指，看見兩位苦主就知道輪胎或軸掛了。
轄區小港警分局指出，警方於昨晚8時許獲報後，隨即指派員警在場警戒，並通報1999轉知相關單位到場處理，員警先於現場擺設三角錐及爆閃燈警戒；工務單位後續將回填坑洞。
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