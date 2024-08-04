娶到悍妻保護令也沒用 高雄男出奇招阻她再來台

高雄張姓男子8年前迎娶中國籍的妻子，結果張妻來台後，頻頻對張男施暴，張男取得保護令也沒用，最後跑到警察局自首兩人是「假結婚」，盼阻止妻子來台；但張男自首後，反害自己吃上偽造文書官司，所幸法官審理時，發現他確實有聲請保護令及家暴報警紀錄，採信他說法，判決張男無罪。

判決指出，張男和妻子2016年3月先在中國福建完婚，張男回台後，持中國的結婚證書向海基會、戶政事務所等單位辦理結婚登記，同年7月申請妻子來台探親，年底成功將愛妻接到台灣生活。

原以為婚姻生活美滿，但張男卻指控妻子頻頻對他施暴，2022年成功取得保護令後仍沒用，妻子仍會接近張男，張想離婚，妻子還會逼張男拿錢才願意離婚。

張男受不了妻子頻頻施暴，前年10月3日前往警察局自首，稱他妻子是「假結婚」來台，妻子賺的錢每月要分給他4分之1，警方受理後，依兩岸人民關係條例、使公務員登載不實等罪嫌送辦。

檢方偵訊時，張男才改口，稱他與妻子是「真結婚」，他是怕會有生命危險，才跑去警察局自首，希望妻子從此不要再入境台灣，但檢方不採信他說法，偵結將他起訴。

高雄地院審理時，法官依據張男供詞，確認張男確實有少家法院核准的保護令在案，且張也主張妻子要殺他，向法院訴請離婚；且張男再自首前，就曾向警方報案受到家暴。

法官認為，張男因家暴跑去警察局報案，可見他與妻子有共同生活的事實，直到因家暴不斷發生，才聲請保護令並訴請與妻子離婚，符合結婚真意的家庭狀況。