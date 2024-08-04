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高雄轎車自撞施工護欄四輪朝天翻車 駕駛有這行為慘了
翁姓男子上月底凌晨駕車行經高市民族一路，未注意車前狀況，直衝施工護欄，因巨大撞擊力，導致翻車約1樓高度倒栽蔥落下，畫面令人捏了一把冷汗，翁頭、手腳受傷，幸傷勢不嚴重；警方發現翁面帶酒容，施以酒測，酒測值超過0.25毫克，依公共危險罪嫌送辦。
警方調查，46歲翁姓男子上月底凌晨3時許駕駛公司車行經高雄市左營區民族一路北向南行駛，因前方路段施工圍起護欄，翁未注意，高速衝撞護欄後翻車，車身翻約1樓高度後倒栽蔥落下，往前滑行數公尺才停下，車頂被壓爛、車身毀損。
當時人受困車內的翁男無法動彈，警消獲報趕抵現場，救護員將翁救出，所幸翁意識清醒，僅頭、手腳受傷，傷勢不嚴重。
警方詢問翁男發生車禍經過，發現翁面帶酒容，疑有喝酒，但翁辯稱身體不適，不記得為何撞上護欄。
警方當場對翁施以酒測，結果酒測值超過0.25毫克，警詢後，依公共危險罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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