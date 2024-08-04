快訊

購買電影票變付費會員 高嘉瑜轟「車庫娛樂」詐騙：受害者不只一人

海馬斯火箭、神劍砲彈失靈 GPS干擾曝歐美軍火工業罩門

買Apple蘋果產品可以臨時「改現場取貨」嗎？網曝1方法能迅速攔截

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南男子暗夜住處疑縱火反鎖 警消滅火破門強制送醫

聯合報／ 記者謝進盛黃宣翰／台南即時報導

台南市永康區今凌晨傳出男子疑在家縱火反鎖房間，警消獲報緊急趕至幸及時撲滅火勢，更破門而入將情緒不穩男子救出強制送醫，結束這場驚魂記。

永康區大橋一街今凌晨0時30分傳出住宅火警，現場為3樓鐵皮加蓋連棟建物，由於附近住宅區人口稠密，鄰居驚醒急如熱鍋上螞蟻；台南市消防局獲報，緊急調派大橋等消防分隊14車、28人，約5分鐘趕至急滅火。

警消掌握，林姓屋主不明原因在屋內縱火，燃燒位置於1樓客廳，燃燒面積約5平方公尺，林與妻子原受困屋內，林妻已逃至鄰居二樓，消防隊員架梯將林妻救出無恙，林男在原屋內2樓房間反鎖。

因狀況危急，消防隊員冒險破門而入，將林男救出，林幸無大礙，但情緒躁動，由警消強制送醫，詳細原因待查。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台南男子暗夜住處疑縱火反鎖，警消滅火破門將情緒不穩男子強制送醫。
台南男子暗夜住處疑縱火反鎖，警消滅火破門將情緒不穩男子強制送醫。

房間 消防隊 鄰居

延伸閱讀

搶救高雄工廠大火 消防出動機器人和空拍機2小時滅火

桃園男縱火燒小學資源回收場 警調閱監視器逮到他

狂婦夜騎75公里...中彰投連縱火8處 燒傷5人判8年半

奧運開幕前風波不斷…法國高鐵才遭縱火 機場又傳「炸彈警報」一度關閉

相關新聞

貨車撞海科大圍牆陣頭13人傷 明顯違規超載警將開罰

台北市士林區南安社宮昨舉辦繞境活動，晚間活動結束，一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，剛離開社子島島頭公園即因不明原因撞牆，導致車上13人分受輕重傷，肇事原因待查，但貨車超載明顯違規，警方後續將依規定舉發。

童玩節首次…外賓不想回家 2非洲舞者脫團逛動物園

宜蘭國際童玩藝術節今年首次邀來非洲蒲隆地的阿卡亞茲維舞團，昨天全團準備搭機返國前，2名團員失聯，警方追查發現他們搭計程車...

廣角鏡／輕航機迫降 2人獲救

一架輕航機昨天下午迫降在屏東縣高樹鄉尚和路附近一處檳榔園，消防局獲報立即派人車搶救，六十一歲孫姓教練與廿五歲徐姓女性乘客...

國道彰化路段清晨3車碰撞 遊覽車7名乘客受傷送醫

國道一號北上彰化秀水202.7公里路段，今天清晨發生大貨車、遊覽車及小客車碰撞事故，共造成遊覽車上7人受傷，分送醫送救治...

苗栗通霄海邊轎車有人沒動靜 1男2女失去呼吸心跳

苗栗縣通霄鎮一輛租賃轎車內昨天傍晚發現3名男女陳屍，警方受理報案後，查出死者分別是33歲高雄市詹姓女子、23歲新竹市邱姓...

台南男子暗夜住處疑縱火反鎖 警消滅火破門強制送醫

台南市永康區今凌晨傳出男子疑在家縱火反鎖房間，警消獲報緊急趕至幸及時撲滅火勢，更破門而入將情緒不穩男子救出強制送醫，結束...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。