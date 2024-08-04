台南男子暗夜住處疑縱火反鎖 警消滅火破門強制送醫

台南市永康區今凌晨傳出男子疑在家縱火反鎖房間，警消獲報緊急趕至幸及時撲滅火勢，更破門而入將情緒不穩男子救出強制送醫，結束這場驚魂記。

永康區大橋一街今凌晨0時30分傳出住宅火警，現場為3樓鐵皮加蓋連棟建物，由於附近住宅區人口稠密，鄰居驚醒急如熱鍋上螞蟻；台南市消防局獲報，緊急調派大橋等消防分隊14車、28人，約5分鐘趕至急滅火。

警消掌握，林姓屋主不明原因在屋內縱火，燃燒位置於1樓客廳，燃燒面積約5平方公尺，林與妻子原受困屋內，林妻已逃至鄰居二樓，消防隊員架梯將林妻救出無恙，林男在原屋內2樓房間反鎖。

因狀況危急，消防隊員冒險破門而入，將林男救出，林幸無大礙，但情緒躁動，由警消強制送醫，詳細原因待查。