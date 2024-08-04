苗栗通霄海邊轎車有人沒動靜 1男2女失去呼吸心跳

苗栗縣通霄鎮一輛租賃轎車內昨天傍晚發現3名男女陳屍，警方受理報案後，查出死者分別是33歲高雄市詹姓女子、23歲新竹市邱姓女子，及34歲彰化縣廖姓男子，初步研判3人相約輕生，案由警方進一步調查中。

通霄警察分局昨天傍晚6點多接獲報案，通霄鎮五北里防風林內一輛白色租賃轎車內，引擎沒有熄火，警方趕到現場，車內3人已死亡多時，初步調查駕駛座是詹女是車輛租賃人，邱女在右前座，廖男在後座，3人都已死亡多時。

警方調查，詹女的母親8月2日向高雄市警方報案，詹女無法聯繫，經警方緊急協尋通報；邱女未有通報失蹤人口，還要進一步查訪，廖男家人於8月3日晚上向彰化縣警方報案廖無法聯繫，廖長期有情緒問題。

廖男、邱女有手機有LINE聯絡，兩人曾於今年7月19在屏東縣尋短獲救，這輛租賃車於前天深夜駛入防風林後，就沒有離開，初步排除外力介入，警方通知家屬指認製作筆錄，全案進一步調查中。