國3大溪段深夜施工人員被撞倒地 原因是她精神不濟肇事

國道3號南向桃園大溪60K處昨天深夜10時多發生車禍，現場路段正在進行施工維護作業，30歲呂姓女子駕駛轎車南下，疑因精神不濟，不慎撞上正在擺設三角錐的工程人員，整個人倒臥車道神情痛苦，該工程人員緊急送醫救治，車禍造成手腳擦挫傷沒有大礙，車禍肇事責任正由國道警方調查釐清。

國道第六公路警察大隊表示，國3南向桃園大溪段，昨晚進行施工維護作業，晚間10時17分，呂女駕駛轎車南下，行經60K處不慎擦撞前方擺設交維施工人員肇事，該工程人員手腳擦挫傷送醫沒有大礙，呂女酒測值0。