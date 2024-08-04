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國3大溪段深夜施工人員被撞倒地 原因是她精神不濟肇事

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

國道3號南向桃園大溪60K處昨天深夜10時多發生車禍，現場路段正在進行施工維護作業，30歲呂姓女子駕駛轎車南下，疑因精神不濟，不慎撞上正在擺設三角錐的工程人員，整個人倒臥車道神情痛苦，該工程人員緊急送醫救治，車禍造成手腳擦挫傷沒有大礙，車禍肇事責任正由國道警方調查釐清。

國道第六公路警察大隊表示，國3南向桃園大溪段，昨晚進行施工維護作業，晚間10時17分，呂女駕駛轎車南下，行經60K處不慎擦撞前方擺設交維施工人員肇事，該工程人員手腳擦挫傷送醫沒有大礙，呂女酒測值0。

也呼籲用路人，駕車上路若精神不濟、打瞌睡或分心，容易發生未注意車前狀況肇事，若肇事致人重傷或死亡，將受吊扣或吊銷駕照之處分，行駛高速公路應保持足夠行車安全距離，亦應隨時注意車前狀況，確保自身及其他用路人安全。

國3南向桃園大溪60K處施工人員維護作業遭轎車撞上，工程人員倒臥車道神情痛苦。圖／國道警方提供
國3南向桃園大溪60K處施工人員維護作業遭轎車撞上，工程人員倒臥車道神情痛苦。圖／國道警方提供
國3南向桃園大溪60K處施工人員維護作業遭轎車撞上，肇事女駕駛疑精神不濟肇責。圖／國道警方提供
國3南向桃園大溪60K處施工人員維護作業遭轎車撞上，肇事女駕駛疑精神不濟肇責。圖／國道警方提供

國道 桃園 車禍

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