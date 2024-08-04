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國道彰化路段清晨3車碰撞 遊覽車7名乘客受傷送醫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

國道一號北上彰化秀水202.7公里路段，今天清晨發生大貨車、遊覽車及小客車碰撞事故，共造成遊覽車上7人受傷，分送醫送救治，幸好傷勢不嚴重，肇事原因由國道警察第三大隊調查中。

彰化縣消防局今天清晨3時57分許，接獲報案，指秀水鄉國道1號202.7公里北上路段，發生統聯遊覽車與大貨車禍，立即出動消防車2輛、救護車5輛，消防人員15人前往搶救。

消防人員趕到時，發現現場是大貨車、遊覽車及小客車共3輛發生碰撞，大貨車翻覆。其中，遊覽車因車頭受損嚴重，車門無法開啟，消防人員從窗戶進入救人。

當時，遊覽車車內的7名乘客，因激烈碰撞，分別有額頭受撕裂傷、擦傷等，消防人員先行檢視他們的傷勢後，分別以項圈固定，並以長背板，從車窗將他們送下車，4名傷者可自己行走。

消防局指出，7名受傷的大客車乘客，有1男、2女擦傷送彰化基督教醫院，另有一對夫妻也因額頭及擦傷送秀傳醫院，還有2男1女也因臉部撕裂傷及頭暈等症狀，送往秀傳醫院。

大貨車35歲王姓司機、小客車38歲黃姓駕駛及統聯遊覽車50歲駕駛，均未有明顯傷勢。

國道警察第三大隊派員到現場交通管制，疏導車流，並調查事故原因。

國道一號北上彰化秀水202.7公里路段，今天清晨發生大貨車、遊覽車及小客車碰撞事故，造成遊覽車上7人受傷。圖／消防局提供
國道一號北上彰化秀水202.7公里路段，今天清晨發生大貨車、遊覽車及小客車碰撞事故，造成遊覽車上7人受傷。圖／消防局提供
國道一號北上彰化秀水202.7公里路段，今天清晨發生大貨車、遊覽車及小客車碰撞事故，造成大客車上7人受傷，消防人員上遊覽車用護板將受傷乘客救下來。圖／消防局提供
國道一號北上彰化秀水202.7公里路段，今天清晨發生大貨車、遊覽車及小客車碰撞事故，造成大客車上7人受傷，消防人員上遊覽車用護板將受傷乘客救下來。圖／消防局提供
國道一號北上彰化秀水202.7公里路段，今天清晨發生大貨車、遊覽車及小客車碰撞事故，造成遊覽車上7人受傷，消防人員上遊覽車救人。圖／消防局提供
國道一號北上彰化秀水202.7公里路段，今天清晨發生大貨車、遊覽車及小客車碰撞事故，造成遊覽車上7人受傷，消防人員上遊覽車救人。圖／消防局提供
國道一號北上彰化秀水202.7公里路段，今天清晨發生大貨車、遊覽車及小客車碰撞事故，造成大客車上7人受傷事故，消防人員上遊覽車救人。圖／消防局提供
國道一號北上彰化秀水202.7公里路段，今天清晨發生大貨車、遊覽車及小客車碰撞事故，造成大客車上7人受傷事故，消防人員上遊覽車救人。圖／消防局提供
國道一號北上彰化秀水202.7公里路段，今天清晨發生大貨車、遊覽車及小客車碰撞事故，造成大客車上7人受傷，消防人員上遊覽車用護板將受傷乘客救下來。圖／消防局提供
國道一號北上彰化秀水202.7公里路段，今天清晨發生大貨車、遊覽車及小客車碰撞事故，造成大客車上7人受傷，消防人員上遊覽車用護板將受傷乘客救下來。圖／消防局提供
國道一號北上彰化秀水202.7公里路段，今天清晨發生大貨車、遊覽車及小客車碰撞事故，大貨車翻覆。圖／消防局提供
國道一號北上彰化秀水202.7公里路段，今天清晨發生大貨車、遊覽車及小客車碰撞事故，大貨車翻覆。圖／消防局提供

國道 消防人員 遊覽車

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