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貨車撞海科大圍牆陣頭12人傷 明顯違規超載警將開罰

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市士林區南安社宮昨舉辦繞境活動，晚間活動結束，一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，剛離開社子島島頭公園即因不明原因撞牆，導致車上12人分受輕重傷，肇事原因待查，但貨車超載明顯違規，警方後續將依規定舉發。

台北市消防局表示，8月3日晚上8時14分獲報，士林區社子島島頭公園有貨車撞牆釀傷，經派員到場，確認有傷者10男、2女，其中有3人昏迷，其餘意識清楚，傷勢多骨折、擦挫傷，已分別送醫治療。

經統計，傷者包含3人重傷昏迷，分別是13歲少年昏迷送榮總醫院，15歲少年右手骨折、昏迷送榮總醫院，30歲男子昏迷送振興醫院。

另有12歲少年左大腿骨折、意識清楚送新光醫院，13歲少年右大腿骨折、意識清楚送馬偕醫院，18歲女子右大腿骨折、意識清楚送振興醫院，13歲少年全身大面積擦傷、意識清楚送臺大醫院，17歲少女右大腿骨折、意識清楚送榮總醫院，15歲少年胸痛、意識清楚送台大醫院，14歲少年左腳擦傷、意識清楚送台大醫院，19歲男子頭部撕裂傷、意識清楚送台大醫院，15歲少年右手擦傷、意識清楚送馬偕醫院。

警方初步調查，肇事貨車屬於新北市蘆洲祐玄宮，昨到社子島參加繞境活動，案發時由19歲男子駕駛，載送整車的陣頭成員準備返回新北蘆洲，一離開島頭公園就因不明原因衝撞台北海洋科技大學士林校區圍牆。

撞擊撞損牆面，在牆面上留下車輛烤漆，貨車車頭、車斗嚴重變形，駕駛頭部受傷，車斗內陣頭成員也分受輕重傷，由於當時繞境活動已結束，周邊無太多民眾目擊，員警初步協助救護後，正著手調查確切肇事原因。

由於肇事貨車車斗載運超過2人，明顯違反道路交通安全規則第86條「除駕駛人外，貨車附載隨車人員，大貨車不得逾4人、小貨車不得逾2人」，警方後續將依規定舉發。

一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，剛離開社子島島頭公園即因不明原因撞牆，導致車上12人分受輕重傷。記者李隆揆／攝影
一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，剛離開社子島島頭公園即因不明原因撞牆，導致車上12人分受輕重傷。記者李隆揆／攝影
一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，剛離開社子島島頭公園即因不明原因撞牆，導致車上12人分受輕重傷。記者李隆揆／攝影
一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，剛離開社子島島頭公園即因不明原因撞牆，導致車上12人分受輕重傷。記者李隆揆／攝影
一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，剛離開社子島島頭公園即因不明原因撞牆，導致車上12人分受輕重傷。記者李隆揆／攝影
一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，剛離開社子島島頭公園即因不明原因撞牆，導致車上12人分受輕重傷。記者李隆揆／攝影

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