快訊

奧運拳擊／吳詩儀開賽猛攻無成效 不敵楊文璐銅牌作收

男下車在基隆協和親子公園抽菸 左手腕被砍傷警追查

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市消防局今晚獲報，中山區協和文化親子運動公園一名丘姓男子，疑下車到公園空地抽菸時，被不明男子持刀砍傷。消防人員到場發現他左手腕有5公分刀傷，先包紮止血後送醫。警方獲報到場調查，釐清事原因並調監視器追查行凶者。

市警第四分局調查，今晚9點多，協和街的協和文化親子運動公園有一名男子疑有刀傷，在公園內運動民眾協助報案，救護車到場，救護人員檢視他左手腕有5公分刀傷，先包紮止血後送醫。

警方到場釐清，男子表示，當時他下車在公園空地抽菸，不知何故突有人靠近朝他攻擊，他出手阻擋並逃走。警方追查，是否因抽菸引發糾紛或者尋仇可能性，還是莫名其妙被砍，將調監視器了解事發原因。

警方表示，該公園緊臨馬路，為開放空間，也沒有圍牆，有一些親子設施。

男下車在基隆協和親子公園抽菸，左手腕被砍傷，警到場追查。示意圖，記者游明煌／翻攝
男下車在基隆協和親子公園抽菸，左手腕被砍傷，警到場追查。示意圖，記者游明煌／翻攝

抽菸 親子 運動

延伸閱讀

力挺謝國樑 朱立倫基隆市場內外握手不停歇

【即時短評】罷免燒基隆火藥味濃 藍頭號假想敵童子瑋

影／「仇恨對立一定引反感」朱立倫基隆挺謝國樑 罷樑也來舉牌嗆

影／彰化北斗三死火災調查肇因 死者抽菸引起？家屬不滿房東推責任

相關新聞

想留在台灣？童玩節失聯非洲舞者找到了 將搭機返國...脫隊原因曝

非洲阿卡亞茲維舞團今年受邀來台參加宜蘭國際童玩藝術節，8名團員原訂今晚6時許搭機離台，下午卻有2名團員脫隊失聯，台北市警...

童玩節邀請外賓離境前失聯 非洲蒲隆地舞團2團員恐遭強制遣返

宜蘭國際童玩藝術節今年首次邀請來自非洲蒲隆地的阿卡亞茲維舞團，共8名男性團員，然而今天準備搭機返國前，2名團員在宜蘭新月...

蛋蛋的哀傷...苗栗路口轎車、小貨車碰撞 整車雞蛋破裂「滿地黃」

苗栗市北安街與華民路口日前發生轎車與小貨車碰撞的交通事故，小貨車橫躺在路口，但滿車載運的雞蛋落地破裂流出大量蛋液，損失估...

澎湖輪剛前往馬公就因擦撞返港 經檢查無航安疑慮再次出港

澎湖輪支援花蓮疏運後，今天回歸高雄馬公藍色公路航線，不料下午1時許搭載315位旅客、32位船員要從高雄出發前往澎湖馬公，...

台中私幼6生疑集體受虐...沒調小黑屋附近監視器？教育局：全園都調

台中烏日某私立幼兒園遭爆幼生疑集體受虐，昨6名幼生家長出面指控孩子遭抱摔、關小黑屋、學動物吃飯、拿膠帶綁手、貼嘴、穿裙子...

貨車撞進士林區廟會繞境活動 現場6男2女受傷消防局急救援

台北市士林區南安社宮廟今晚8時許在社子島進行繞境活動時，有貨車撞牆波及到民眾，目前共有6男2女受傷，消防局已派遣消防車4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。