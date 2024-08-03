男下車在基隆協和親子公園抽菸 左手腕被砍傷警追查
基隆市消防局今晚獲報，中山區協和文化親子運動公園一名丘姓男子，疑下車到公園空地抽菸時，被不明男子持刀砍傷。消防人員到場發現他左手腕有5公分刀傷，先包紮止血後送醫。警方獲報到場調查，釐清事原因並調監視器追查行凶者。
市警第四分局調查，今晚9點多，協和街的協和文化親子運動公園有一名男子疑有刀傷，在公園內運動民眾協助報案，救護車到場，救護人員檢視他左手腕有5公分刀傷，先包紮止血後送醫。
警方到場釐清，男子表示，當時他下車在公園空地抽菸，不知何故突有人靠近朝他攻擊，他出手阻擋並逃走。警方追查，是否因抽菸引發糾紛或者尋仇可能性，還是莫名其妙被砍，將調監視器了解事發原因。
警方表示，該公園緊臨馬路，為開放空間，也沒有圍牆，有一些親子設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言