童玩節首次…外賓不想回家 2非洲舞者脫團逛動物園

宜蘭國際童玩藝術節今年首次邀來非洲蒲隆地的阿卡亞茲維舞團，昨天全團準備搭機返國前，2名團員失聯，警方追查發現他們搭計程車到台北市立動物園。記者李隆揆／翻攝 宜蘭國際童玩藝術節今年首次邀來非洲蒲隆地的阿卡亞茲維舞團，昨天全團準備搭機返國前，2名團員失聯，警方追查發現他們搭計程車到台北市立動物園，2人聲稱動物園票價便宜才脫團，還一度不願回國。宜蘭文化局指出，這是童玩節多年來首次發生外賓失聯狀況。

宜蘭文化局指出，蒲隆地8名舞者7月4日來台，5日開始演出，使用工作簽證，簽證前天到期，原訂昨下午6時10分搭機返國，上午先帶他們到新月廣場家樂福採買用品或紀念品等，10時15分集合時，有2人遲未現身，文化局隨即報警。

文化局表示，2人表演期間均無異狀，不知為何無故失聯，撥打手機也未接通，只好先把同團其他6人送往機場，並請北市警方協尋。

警方發現2人搭計程車往台北市移動，到文山區的台北市立動物園下車，派員查訪發現2人已在動物園。他們說，在台期間曾看到新聞提到動物園票價便宜、場館豐富等，非常想在離台前到場一遊，未料鬧出事情。

文化局表示，2人不願搭機，基於人身自由原則無法強迫，但他們工作證已到期，若未搭乘原訂班機離開屬於非法居留，已聯繫移民署，必要時可強制遣返。後來在警方溝通下，2人昨晚7時前由警車載到機場歸隊，團員為了等2人也已更改班機時間，將一起搭機返國。