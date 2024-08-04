快訊

奧運拳擊／陳念琴5：0晉級4強 拳擊隊保底雙牌創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

童玩節首次…外賓不想回家 2非洲舞者脫團逛動物園

聯合報／ 記者陳敬丰李隆揆／連線報導

宜蘭國際童玩藝術節今年首次邀來非洲蒲隆地的阿卡亞茲維舞團，昨天全團準備搭機返國前，2名團員失聯，警方追查發現他們搭計程車到台北市立動物園。記者李隆揆／翻攝
宜蘭國際童玩藝術節今年首次邀來非洲蒲隆地的阿卡亞茲維舞團，昨天全團準備搭機返國前，2名團員失聯，警方追查發現他們搭計程車到台北市立動物園。記者李隆揆／翻攝
宜蘭國際童玩藝術節今年首次邀來非洲蒲隆地的阿卡亞茲維舞團，昨天全團準備搭機返國前，2名團員失聯，警方追查發現他們搭計程車到台北市動物園，2人聲稱動物園票價便宜才脫團，還一度不願回國。宜蘭文化局指出，這是童玩節多年來首次發生外賓失聯狀況。

宜蘭文化局指出，蒲隆地8名舞者7月4日來台，5日開始演出，使用工作簽證，簽證前天到期，原訂昨下午6時10分搭機返國，上午先帶他們到新月廣場家樂福採買用品或紀念品等，10時15分集合時，有2人遲未現身，文化局隨即報警。

文化局表示，2人表演期間均無異狀，不知為何無故失聯，撥打手機也未接通，只好先把同團其他6人送往機場，並請北市警方協尋。

警方發現2人搭計程車往台北市移動，到文山區的台北市立動物園下車，派員查訪發現2人已在動物園。他們說，在台期間曾看到新聞提到動物園票價便宜、場館豐富等，非常想在離台前到場一遊，未料鬧出事情。

文化局表示，2人不願搭機，基於人身自由原則無法強迫，但他們工作證已到期，若未搭乘原訂班機離開屬於非法居留，已聯繫移民署，必要時可強制遣返。後來在警方溝通下，2人昨晚7時前由警車載到機場歸隊，團員為了等2人也已更改班機時間，將一起搭機返國。

動物園 北市 文化局

延伸閱讀

想留在台灣？童玩節失聯非洲舞者找到了 將搭機返國...脫隊原因曝

童玩節邀請外賓離境前失聯 非洲蒲隆地舞團2團員恐遭強制遣返

非洲蒲隆地舞團今離境2名團員突失聯…下午找到人了！竟從宜蘭跑到這地

慶台北市、動物園百歲生日 Q版動物明星一起搭文湖線

相關新聞

貨車撞海科大圍牆陣頭13人傷 明顯違規超載警將開罰

台北市士林區南安社宮昨舉辦繞境活動，晚間活動結束，一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，剛離開社子島島頭公園即因不明原因撞牆，導致車上13人分受輕重傷，肇事原因待查，但貨車超載明顯違規，警方後續將依規定舉發。

童玩節首次…外賓不想回家 2非洲舞者脫團逛動物園

宜蘭國際童玩藝術節今年首次邀來非洲蒲隆地的阿卡亞茲維舞團，昨天全團準備搭機返國前，2名團員失聯，警方追查發現他們搭計程車...

廣角鏡／輕航機迫降 2人獲救

一架輕航機昨天下午迫降在屏東縣高樹鄉尚和路附近一處檳榔園，消防局獲報立即派人車搶救，六十一歲孫姓教練與廿五歲徐姓女性乘客...

遶境貨車失控撞牆 13人輕重傷

台北市士林區南安社宮廟昨晚八點多左右，在社子島島頭公園遶境結束時，有輛蘆洲祐玄宮的貨車突然不明失控撞牆，波及車上多名信眾...

19歲男駕車載陣頭繞境…返宮時撞牆 12人輕重傷少年少女全送醫

台北市士林區南安社宮今舉辦繞境活動，晚間活動結束，一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，在社子島島頭公園因不明原因...

貨車撞進士林區廟會繞境活動 12人受傷多是未成年…其中3人陷入昏迷

台北市士林區南安社宮廟今晚8時許在社子島島頭公園進行繞境活動時，有貨車突然不明失控撞牆，波及到民眾，目前共有10男2女受傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。