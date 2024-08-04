快訊

奧運拳擊／陳念琴5：0晉級4強 拳擊隊保底雙牌創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遶境貨車失控撞牆 13人輕重傷

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，在社子島島頭公園因不明原因撞牆，衝撞力道巨大，導致車上13人分受輕重傷。記者李隆揆／翻攝
一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，在社子島島頭公園因不明原因撞牆，衝撞力道巨大，導致車上13人分受輕重傷。記者李隆揆／翻攝
台北市士林區南安社宮廟昨晚八點多左右，在社子島島頭公園遶境結束時，有輛蘆洲祐玄宮的貨車突然不明失控撞牆，波及車上多名信眾，共造成十男三女受傷，其中有三人受重傷、陷入昏迷，消防局啟動大傷機制，派遣消防車、救護車前往救援，緊急用破壞器材將受困信眾救出，醫院也趕緊派醫護人員至現場了解狀況，警方正調查車禍事故原因。

據了解，受傷的大多是年輕男女，且十二名傷者中，竟然有十人是未成年，最小年紀是十二歲的少年，陷入昏迷的均是男性，包括一名十三歲青少年意識不清吐血，送新光醫院，另名十五歲青少年意識不清送榮總醫院，還有名卅歲男子意識不清、抽搐送振興醫院，傷者當時站貨車上，因貨車快速撞擊牆面，反應不及也跟著撞牆，傷勢以骨折居多。

其他送醫者是十二歲少年左大腿封閉性骨折，十三歲少年全身大面積擦傷，十三歲少年右大腿封閉性骨折，十七歲女子右大腿封閉性骨折，十八歲女子右大腿封閉性骨折，十四歲少年左腳擦傷，十九歲司機頭部撕裂傷，十五歲少年右手擦傷，十五歲少年胸口疼痛。

意識 骨折

延伸閱讀

19歲男駕車載陣頭繞境…返宮時撞牆 12人輕重傷少年少女全送醫

貨車撞進士林區廟會繞境活動 12人受傷多是未成年…其中3人陷入昏迷

宜蘭市8月3日晚上放水燈 23支隊伍遶境加碼河濱公園煙火秀

8+9打架！桃園普濟堂遶境爆全武行 2派人馬混戰熱議

相關新聞

貨車撞海科大圍牆陣頭13人傷 明顯違規超載警將開罰

台北市士林區南安社宮昨舉辦繞境活動，晚間活動結束，一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，剛離開社子島島頭公園即因不明原因撞牆，導致車上13人分受輕重傷，肇事原因待查，但貨車超載明顯違規，警方後續將依規定舉發。

童玩節首次…外賓不想回家 2非洲舞者脫團逛動物園

宜蘭國際童玩藝術節今年首次邀來非洲蒲隆地的阿卡亞茲維舞團，昨天全團準備搭機返國前，2名團員失聯，警方追查發現他們搭計程車...

廣角鏡／輕航機迫降 2人獲救

一架輕航機昨天下午迫降在屏東縣高樹鄉尚和路附近一處檳榔園，消防局獲報立即派人車搶救，六十一歲孫姓教練與廿五歲徐姓女性乘客...

遶境貨車失控撞牆 13人輕重傷

台北市士林區南安社宮廟昨晚八點多左右，在社子島島頭公園遶境結束時，有輛蘆洲祐玄宮的貨車突然不明失控撞牆，波及車上多名信眾...

19歲男駕車載陣頭繞境…返宮時撞牆 12人輕重傷少年少女全送醫

台北市士林區南安社宮今舉辦繞境活動，晚間活動結束，一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，在社子島島頭公園因不明原因...

貨車撞進士林區廟會繞境活動 12人受傷多是未成年…其中3人陷入昏迷

台北市士林區南安社宮廟今晚8時許在社子島島頭公園進行繞境活動時，有貨車突然不明失控撞牆，波及到民眾，目前共有10男2女受傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。