遶境貨車失控撞牆 13人輕重傷

一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，在社子島島頭公園因不明原因撞牆，衝撞力道巨大，導致車上13人分受輕重傷。記者李隆揆／翻攝 台北市士林區南安社宮廟昨晚八點多左右，在社子島島頭公園遶境結束時，有輛蘆洲祐玄宮的貨車突然不明失控撞牆，波及車上多名信眾，共造成十男三女受傷，其中有三人受重傷、陷入昏迷，消防局啟動大傷機制，派遣消防車、救護車前往救援，緊急用破壞器材將受困信眾救出，醫院也趕緊派醫護人員至現場了解狀況，警方正調查車禍事故原因。

據了解，受傷的大多是年輕男女，且十二名傷者中，竟然有十人是未成年，最小年紀是十二歲的少年，陷入昏迷的均是男性，包括一名十三歲青少年意識不清吐血，送新光醫院，另名十五歲青少年意識不清送榮總醫院，還有名卅歲男子意識不清、抽搐送振興醫院，傷者當時站貨車上，因貨車快速撞擊牆面，反應不及也跟著撞牆，傷勢以骨折居多。

其他送醫者是十二歲少年左大腿封閉性骨折，十三歲少年全身大面積擦傷，十三歲少年右大腿封閉性骨折，十七歲女子右大腿封閉性骨折，十八歲女子右大腿封閉性骨折，十四歲少年左腳擦傷，十九歲司機頭部撕裂傷，十五歲少年右手擦傷，十五歲少年胸口疼痛。