19歲男駕車載陣頭繞境…返宮時撞牆 12人輕重傷少年少女全送醫

台北市士林區南安社宮今舉辦繞境活動，晚間活動結束，一輛載滿陣頭成員的貨車準備返回新北市宮廟時，在社子島島頭公園因不明原因撞牆，衝撞力道巨大，導致車上12人分受輕重傷，警、消初步全力救護，肇事原因待查。

台北市消防局表示，8月3日晚上8時14分獲報，士林區社子島島頭公園有貨車撞牆釀傷，經派員到場，確認有傷者10男、2女，其中有3人昏迷，其餘意識清楚，傷勢多骨折、擦挫傷，已分別送醫治療。

經統計，傷者包含3人重傷昏迷，分別是13歲少年昏迷送榮總醫院，15歲少年右手骨折、昏迷送榮總醫院，30歲男子昏迷送振興醫院。

另有12歲少年左大腿骨折、意識清楚送新光醫院，13歲少年右大腿骨折、意識清楚送馬偕醫院，18歲女子右大腿骨折、意識清楚送振興醫院，13歲少年全身大面積擦傷、意識清楚送臺大醫院，17歲少女右大腿骨折、意識清楚送榮總醫院，15歲少年胸痛、意識清楚送台大醫院，14歲少年左腳擦傷、意識清楚送台大醫院，19歲男子頭部撕裂傷、意識清楚送台大醫院，15歲少年右手擦傷、意識清楚送馬偕醫院。