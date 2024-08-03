影／孕婦持毒拒檢逃逸...三聖宮廟埕連撞7車 桃警開2槍制止

桃園市桃園警分局武陵派出所巡邏員警今天下午4點多巡邏時，發現1輛白色賓士轎車懸掛偽造車牌，立刻上前攔查，詎料，女駕駛不僅拒檢還往虎頭山方向加速逃逸，躲進明倫三聖宮的廟埕才發現無路可逃，連續衝撞包括警用汽機車在內的7輛車後企圖脫逃，遭警方開2槍制止，除發現古女是名孕婦外，車內還有少部分毒品，將她送醫檢查後，相關案情待釐清。

桃園分局表示，武陵所員警下午4點30分在桃園區轄內巡邏時，發現有輛白色賓士轎車懸掛壓克力製成的假車牌，上前攔查竟遭20餘歲的古姓女駕駛拒檢逃逸，員警立刻通報線上協請各隊所警力進行攔截圍捕行動。

警方說，青溪所員警騎機車巡邏時，在成功路上遭遇通報的白色賓士車，隨即鳴警笛由後追捕，發現車輛轉進虎頭山風景區，再度通報支援並尾隨，古女發現後方有警車直追，更是加快油門急逃，最後駛入明倫三聖宮廟埕發現無路可逃。

警方說，古女為求逃脫，慌亂中竟朝廟埕上停放的賓士、凌志及日系等5輛汽車撞去，同時迴車衝撞追捕的警車及警用機車，員警見狀況立刻開2槍制止，並上前擊破車窗將古女拉下車控制，隨即於車內起獲毒品、吸食器、鎮暴槍等違禁物品，由於古女稱懷有身孕，警方不敢大意，送醫檢查後並無大礙，全案訊後將移送桃園地檢署偵辦。

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