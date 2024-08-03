想留在台灣？童玩節失聯非洲舞者找到了 將搭機返國...脫隊原因曝

非洲阿卡亞茲維舞團今年受邀來台參加宜蘭國際童玩藝術節，8名團員原訂今晚6時許搭機離台，下午卻有2名團員脫隊失聯，台北市警方獲報後在文山區台北市立動物園尋獲2人，他們稱因看到動物園相關新聞報導，想在返國前前往遊玩才脫隊，經警方協助，晚間7時許已經以警車載2人抵達桃園機場，與團員會合。

據悉，該舞團來自非洲蒲隆地，7月4日受邀來台在宜蘭童玩節演出，預計今晚6時許搭機離開，今早撥空購買紀念品後，其中2人遲未出現，宜蘭縣文化局發現2人失聯後，報警處理。

警方初查，2人搭乘計程車往台北市移動，台北市警方接獲通報擴大清查，發現2人到文山區的台北市立動物園下車，派員前往查訪，身處動物園內的2人說，在台期間曾看到動物園相關新聞，提及票價便宜、場館豐富等，非常想在離台前到場一遊，未料鬧出大動靜。