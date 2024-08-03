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蛋蛋的哀傷...苗栗路口轎車、小貨車碰撞 整車雞蛋破裂「滿地黃」
苗栗市北安街與華民路口日前發生轎車與小貨車碰撞的交通事故，小貨車橫躺在路口，但滿車載運的雞蛋落地破裂流出大量蛋液，損失估計約6萬元，小貨車駕駛32歲張姓男子輕微受傷，雙方駕駛都沒酒駕，但現場滿地雞蛋破損，讓旁人見了都心疼，覺得好可惜。
苗栗警分局今天指出，車禍發生在8月1日上午近10點，初步調查張姓男子駕駛的小貨車由北安街南往北直行，63歲王姓男子駕駛轎車沿華民街東往西直行，雙方在路口發生碰撞，小貨車橫倒路中，載的雞蛋散落一地，張姓駕駛僅手腳輕微受傷，送醫無大礙，經酒測兩人都沒飲酒，事故原因和責任待調查釐清。
苗栗警察分局呼籲，用路人駕車行經閃光或無號誌路口應確實停讓，以確保自身及其他用路人安全。
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