浪費資源？直升機飛2趟才下山 成大教授澄清：因身邊有2族人不願獨走

成功大學考古研究所教授台邦撒沙勒，7月到屏東縣霧台鄉舊好茶部落做研究時遇凱米颱風來襲，風災後空勤總隊7月28日曾派直升機前往救援，但台邦不願下山；之後台邦因感冒請求救援，昨日空勤總隊再度派機將他救下山，引發是否有浪費資源爭議。

第一次直升機上山救援，傳出台邦是因為山上糧食仍充足而拒絕下山；台邦今日出面否認，他解釋當時不願意下山，主要因為是他身邊還有2名族人，他若丟下族人不顧其安危獨自下山，就太自私了；對於再度出動直升機救他，很不好意思，也非常感謝救難人員。

台邦表示，他長年在舊好茶作研究，今年執行國科會計畫，研究住在山區的居民面對氣候變遷和極端氣候時，如何提升其社會韌性和防災能力。霧台鄉好茶部落是莫拉克受災區，很適合作為研究對象，他因此於7月15日上山研究。

23日發布颱風陸上警報，他原本想獨自下山，但當時山區已開始下雨，一人下山恐怕會被落石擊中或大水沖走，十分危險，當時有3名長住在舊好茶的族人，建議他留在部落，他因此繼續留在山上。

颱風過後因山區通訊中斷，無法對外聯繫，家屬擔憂他的安危，7月28日報案，空勤總隊派直升機前往救援。由於接取飲用水的水管被颱風破壞，當時他正與2名族人，在距離部落約300公尺外的在山谷中冒險搶修水管，完全不知道會有直升機來。

因直升機無法降落，只能在空中盤旋，他必須在5分鐘內由救難人員拉上機離開。不過當時身邊還有兩名60多歲的族人，他擔心若獨自離開族人會有危險，經評估後，選擇留在繼續舊好茶協助水管修復工程，等水位下降後再自行下山，他同時請託救難人員向家屬轉達他安好的消息。

8月1日他在2名族人陪同下一起下山，不過才走了1個小時，就發現溪水暴漲擋住去路無法通行，只能返回部落。在路程中他發現可以對外通訊，立即與外界聯絡確認，得知兩條對外道路，南線的隘寮溪河道洪水暴漲，北線吉露阿禮道路完全崩塌，對外通道全面中斷，要到年底才可能通行。

加上當時他有感冒發燒症狀，沒有感冒藥，擔心身體惡化，他才會打電話向消防局求援。不過由於陸路全面中斷，消防局確認無法派員走陸路救援，因此2日空警隊才會再次派直升機把他載運下山。