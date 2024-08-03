怪怪墨鏡男持石塊胡亂砸車 八德警：追緝影中人

桃園市八德區興豐路往鶯歌方向，昨天下午1點當大批汽機車停等紅燈之際，路旁有名身著白上衣、黑短褲打扮時髦的墨鏡男，突然拿起地上石塊，朝臨停路邊的1輛白色轎車駕駛座車窗狂砸，造成車窗破裂，駕駛疑似受驚嚇未下車理論趕緊駛離，墨鏡男第三度拿起石塊朝車尾猛砸，砸車過程遭熱心駕駛po網，桃市八德警分局今天表示，已根據影片通知車主並追緝犯案男子。

八德分局大安派出所副所長林嘉衡說明，根據網友chang的影片顯示，白衣男拿石塊朝駕駛座狂砸2次，駕駛座車窗明顯可見嚴重破損，但駕駛卻未下車理論，反倒緊踩油門離去，本案迄今尚未接獲相關報案訊息，不過警方已根據影片通知被害車主，瞭解詳細原因，同時追查施暴者身分並通知他到案說明，依法究辦。