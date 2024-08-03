新北馬路到處挖 今年上半年度台電、台水、水利局共遭罰159萬

新北市因城市發展、新建房屋、災害搶修等因素，道路經常開挖，但挖後路面不平後或施工時間長久，經常引發民怨，新北市養工處日前公布上半年度道路挖掘開罰前十名，台電被開罰17件奪冠，已經長年保持罰款冠軍，新北官方單位水利局也被開罰9次持續穩居第三，養工處表示，新北市有道路挖掘管理自治條例及iRoad智慧道路管理中心嚴格規範，若未遵守皆依規定開罰。

新北市養工處統計，2022年市府養工處開罰違規挖路203件、罰款480萬，台電54件奪冠、台灣自來水52件居次、新北市府水利局被罰23件第三名。2023年台電遭罰26件、罰款63萬蟬聯第一，台水開罰30件、遭罰54萬仍居次，新北市水利局被罰14件42萬，連年保持第三。

養工處日前公布今年上半年度但路挖掘裁罰統計，台電再次被罰17件、34萬居冠，台水15件、34萬，新北市水利局9次、26萬，其他則有中華電信、北市捷運局及其他營造、瓦斯、電信等公司。

台電則表示，台電在道路挖掘是申請案件最多單位，由於有時會因斷電須立即搶修未能造原計畫備齊相關資料，或因規定下午4點必須收工的因素，而導致瀝青尚未凝固因此產生跳料。但因新北市圖資系統與現場差異還是很大，有時開挖後發現下方有其他管線，不得不造成工程時間延長因此被罰。但每次被開罰都會開會檢討，也會將開罰案件送總公司研議。

水利局表示，道路施工遭養工處裁罰經查裁罰內容主要分為結案資料缺漏、施工中未依規定打卡通報及逾時施工等因素。屬資料文件及訊號傳送缺失並無影響道路安全及路面品質。養工處罰款已由廠商全額繳清外，廠商管理不善違反道路挖掘規定，水利局已對廠商加強督導，並按契約規定再予加重罰處，開罰廠商共計32萬元，及檢討監造單位監督疏失開罰違約金。水利局後續研議改善結案資料缺漏、施工中未依規定打卡通報及逾時施工，避免工程不符養工處相關規定。

新北市養工處表示，道路裁罰原因包括未依路證修復復舊、路面跳料不平整、未依原材質復舊、資料缺漏、未於核定時間修復路面等，新北市針對道路挖掘設有嚴格規定，要求施工單位施工前中後期都趨按規定上傳相關資料至雲端管理，若未按規定就將開罰。資料提供與現地施工品質不完全畫上等號，現地施工品質不良並不必然與資料提供缺失相關。