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影／蘇卡達象龜逃家逛大街嚇路人 北市警幫忙找主人
上個月突然有一名婦人驚慌地跑進文山第一分局木新派出所，並大喊說「有烏龜、有烏龜」，當時值班和在場員警聞訊後，還在納悶為何會讓婦人如此驚慌，遂立即跑出所查看，才發現恆光街上一隻蘇卡達象龜，在路中爬行逛大街。
警員鄭堡元、黃理顯、實習生蔡惟丞等人，接獲報案有大烏龜在馬路中爬行，怕發生意外報警協助，3員找到象龜，要帶到路邊安全位置時，象龜死命地要趁隙掙脫，員警費力才順利將象龜帶回派出所照顧。
象龜飼主聽到鄰居說，有警察大陣仗在路邊逮獲了一隻大烏龜，飼主好奇走進派出所觀看，才發現就是他飼養的象龜，沒想到會趁其不注意逃家外出蹓躂，飼主向員警表明象龜的特徵辨別及證明文件後，確為失主無誤，讓其領回，結束這場龜龜逃家的驚魂記。
蘇卡達象龜是一種大型陸龜，原產地為非洲，背甲約60至75公分，成龜體重可達50公斤重，台灣在10餘年才前開放合法進口，為相當熱門的陸龜寵物。市面一隻小象龜售價從1000多元至4000多元不等，並不便宜。
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