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影／路人目擊高雄停車格轎車車窗全被砸 幫製尖叫影片PO網
高雄市一名Toyota轎車車主上月底將車停放三民區建工路涵洞內停車格，當天凌晨近3時許路過民眾見轎車車窗和擋風玻璃遭不明人士砸毀，面目全非，好心報警，並將影片後製尖叫圖案PO網；轄區警方指，因車主未在居住地，尚無法聯繫，將調監視器追可疑人。
網路社群「社會事新聞影音」 今貼出一則貼文，只見一輛停放在建工路往本館路方向涵洞的停車格內的Toyota轎車不明原因車窗遭人砸破，從影片可看出後方擋風玻璃以及駕駛座的玻璃整面都被砸，露出一個大洞，前方擋風玻璃則有兩處碎成蜘蛛網狀。
轄區三民二警分局指出，覺民派出所警方7月31日凌晨3時1分許接獲路過民眾報案，指稱建工路涵洞內停車格有汽車遭不明人士毀損，員警獲報後立即抵達現場查處，到場後見自小客前、後擋風玻璃及左側後方玻璃因不明原因破碎。
警方隨後聯繫車主，惟車主未按址居住尚無法聯繫車主到所完成報案程序，已積極聯繫家屬協助處理中；警方指出，將持續調閱監視器過濾可疑人車釐清案情。
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