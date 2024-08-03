影／路人目擊高雄停車格轎車車窗全被砸 幫製尖叫影片PO網

高雄市一名Toyota轎車車主上月底將車停放三民區建工路涵洞內停車格，當天凌晨近3時許路過民眾見轎車車窗和擋風玻璃遭不明人士砸毀，面目全非，好心報警，並將影片後製尖叫圖案PO網；轄區警方指，因車主未在居住地，尚無法聯繫，將調監視器追可疑人。

網路社群「社會事新聞影音」 今貼出一則貼文，只見一輛停放在建工路往本館路方向涵洞的停車格內的Toyota轎車不明原因車窗遭人砸破，從影片可看出後方擋風玻璃以及駕駛座的玻璃整面都被砸，露出一個大洞，前方擋風玻璃則有兩處碎成蜘蛛網狀。

轄區三民二警分局指出，覺民派出所警方7月31日凌晨3時1分許接獲路過民眾報案，指稱建工路涵洞內停車格有汽車遭不明人士毀損，員警獲報後立即抵達現場查處，到場後見自小客前、後擋風玻璃及左側後方玻璃因不明原因破碎。