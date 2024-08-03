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影／路人目擊高雄停車格轎車車窗全被砸 幫製尖叫影片PO網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名Toyota轎車車主上月底將車停放三民區建工路涵洞內停車格，當天凌晨近3時許路過民眾見轎車車窗和擋風玻璃遭不明人士砸毀，面目全非，好心報警，並將影片後製尖叫圖案PO網；轄區警方指，因車主未在居住地，尚無法聯繫，將調監視器追可疑人。

網路社群「社會事新聞影音」 今貼出一則貼文，只見一輛停放在建工路往本館路方向涵洞的停車格內的Toyota轎車不明原因車窗遭人砸破，從影片可看出後方擋風玻璃以及駕駛座的玻璃整面都被砸，露出一個大洞，前方擋風玻璃則有兩處碎成蜘蛛網狀。

轄區三民二警分局指出，覺民派出所警方7月31日凌晨3時1分許接獲路過民眾報案，指稱建工路涵洞內停車格有汽車遭不明人士毀損，員警獲報後立即抵達現場查處，到場後見自小客前、後擋風玻璃及左側後方玻璃因不明原因破碎。

警方隨後聯繫車主，惟車主未按址居住尚無法聯繫車主到所完成報案程序，已積極聯繫家屬協助處理中；警方指出，將持續調閱監視器過濾可疑人車釐清案情。

高雄市有民眾目擊一輛停放在建工路往本館路方向涵洞的停車格內的Toyota轎車不明原因車窗遭人砸破，製作尖叫貼圖的影片PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市有民眾目擊一輛停放在建工路往本館路方向涵洞的停車格內的Toyota轎車不明原因車窗遭人砸破，製作尖叫貼圖的影片PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市有民眾目擊一輛停放在建工路往本館路方向涵洞的停車格內的Toyota轎車不明原因車窗遭人砸破。記者石秀華／翻攝
高雄市有民眾目擊一輛停放在建工路往本館路方向涵洞的停車格內的Toyota轎車不明原因車窗遭人砸破。記者石秀華／翻攝
高雄市有民眾目擊一輛停放在建工路往本館路方向涵洞的停車格內的Toyota轎車不明原因車窗遭人砸破。記者石秀華／翻攝
高雄市有民眾目擊一輛停放在建工路往本館路方向涵洞的停車格內的Toyota轎車不明原因車窗遭人砸破。記者石秀華／翻攝
高雄市有民眾目擊一輛停放在建工路往本館路方向涵洞的停車格內的Toyota轎車不明原因車窗遭人砸破，製作尖叫貼圖的影片PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市有民眾目擊一輛停放在建工路往本館路方向涵洞的停車格內的Toyota轎車不明原因車窗遭人砸破，製作尖叫貼圖的影片PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市有民眾目擊一輛停放在建工路往本館路方向涵洞的停車格內的Toyota轎車不明原因車窗遭人砸破，製作尖叫貼圖的影片PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市有民眾目擊一輛停放在建工路往本館路方向涵洞的停車格內的Toyota轎車不明原因車窗遭人砸破，製作尖叫貼圖的影片PO網。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市有民眾目擊一輛停放在建工路往本館路方向涵洞的停車格內的Toyota轎車不明原因車窗遭人砸破。記者石秀華／翻攝
高雄市有民眾目擊一輛停放在建工路往本館路方向涵洞的停車格內的Toyota轎車不明原因車窗遭人砸破。記者石秀華／翻攝

擋風玻璃 涵洞 車主 高雄市

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