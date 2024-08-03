影／竹東北興路科技公司突竄火 鐵皮倉庫陷入火海燒變形

新竹縣竹東鎮北興路上一家科技公司後方今天上午突然傳出火警，消防人員獲報緊急趕往現場灌救，起火的是科技公司後方鐵皮倉庫，2層樓高的鐵皮倉庫陷入火海，還延燒到隔壁汽車保養廠後方都同樣起火燃燒，就怕有人受困其中，消防人員立即布設水線灌救，所幸並未發現人員受困傷亡。

新竹縣消防局表示，今天上午9點16分接獲北興路一段某科技公司後方的鐵皮倉庫發生火警，隨即出動二大、竹東、二重、北埔及橫山消防分隊，共13輛救災車及28名消防人員前往搶救，現場鐵皮火勢燃燒猛烈，現場布設5水線約30分鐘撲滅火勢。