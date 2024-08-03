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影／竹東北興路科技公司突竄火 鐵皮倉庫陷入火海燒變形

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮北興路上一家科技公司後方今天上午突然傳出火警，消防人員獲報緊急趕往現場灌救，起火的是科技公司後方鐵皮倉庫，2層樓高的鐵皮倉庫陷入火海，還延燒到隔壁汽車保養廠後方都同樣起火燃燒，就怕有人受困其中，消防人員立即布設水線灌救，所幸並未發現人員受困傷亡。

新竹縣消防局表示，今天上午9點16分接獲北興路一段某科技公司後方的鐵皮倉庫發生火警，隨即出動二大、竹東、二重、北埔及橫山消防分隊，共13輛救災車及28名消防人員前往搶救，現場鐵皮火勢燃燒猛烈，現場布設5水線約30分鐘撲滅火勢。

目前並未發現人員受困傷亡，不過現場鐵皮倉庫完全燒毀，就連內部堆放的物品、機台器械也都燒得無法辨認僅剩骨架，燃燒面積約400平方公尺，起火原因仍需要進一步釐清。

竹東北興路科技公司後方鐵皮倉庫起火燃燒，倉庫內部完全燒毀、一片焦黑。記者巫鴻瑋／翻攝
竹東北興路科技公司後方鐵皮倉庫起火燃燒，倉庫內部完全燒毀、一片焦黑。記者巫鴻瑋／翻攝
竹東北興路科技公司後方鐵皮倉庫起火燃燒，鐵皮倉庫險因高溫燃燒變形塌陷。記者巫鴻瑋／翻攝
竹東北興路科技公司後方鐵皮倉庫起火燃燒，鐵皮倉庫險因高溫燃燒變形塌陷。記者巫鴻瑋／翻攝
竹東北興路科技公司後方鐵皮倉庫起火燃燒，倉庫內部完全燒毀、一片焦黑。記者巫鴻瑋／翻攝
竹東北興路科技公司後方鐵皮倉庫起火燃燒，倉庫內部完全燒毀、一片焦黑。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 消防人員 火災

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