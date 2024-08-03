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空勤救援受困教授成本80萬起跳 屏消防局：不會開罰

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

成功大學考古研究所教授台邦撒沙勒，7月到屏東縣霧台鄉舊好茶部落做研究，遇凱米颱風來襲，8月1日因身體有感冒症狀請求救援，空勤總隊2日將他救援下山送屏東基督教醫院，身體無大礙。屏東消防局表示，舊好茶部落非屬縣府公告的管制山域內，當事人因身體狀況不適有急需就醫必要性，不會裁罰及收取搜救費用。

屏東縣消防局颱風後接獲家屬電話，表示已4天聯繫不上台邦，非常擔心，7月28日空勤總隊派直升機救援，但當時台邦正與2名部落族人修理被大水沖壞的水管，台邦擔心族人，不願丟下族人先離開，只能請直升機先飛回。

不過後來台邦出現感冒症狀，擔心狀況惡化，又無感冒藥物，8月1日晚間8點通報屏東縣政府消防局，請求救援。消防局評估因山區道路中斷，無法陸路派員救援，只能請空勤總隊派直升機救援。

空勤總隊獲報，2日派遣UH-60M黑鷹直升機NA-701執行任務，8點47分從高雄小港機場起飛，9點2分飛抵目標區，9點9分執行吊掛，9點12分完成吊掛作業，隨即飛抵消防局特搜大隊醫療後送，9點24分抵達長治特搜大隊，送往屏東基督教醫院。

不過事後引發是否該對當事人開罰或求償的爭議，對此屏東縣消防局表示，案發地點為霧台鄉舊好茶部落，非屬縣府公告的管制山域內；當事人因身體狀況不適且急需就醫，對外的聯絡道路中斷且溪水暴漲，人員無法撤離，確有急需撤離及就醫之必要性。綜合以上，不會對其進行裁罰及收取搜救費用。

空勤總隊表示，空勤總隊屬於任務執行單位，對於任何受難者都是全力以赴實施救援，各項勤務均依據國搜中心指派執行。至於是否開罰或收取搜救費，是由申請單位評估是否違反相關法令做為依據，空勤總隊為執行單位，不負任何開罰或成本求償。

至於黑鷹直升機的出勤成本，包括購置、保養、耗材、油料，每小時約20萬元，此次出勤兩趟至少4小時，成本約80萬元，還不算特搜同仁的人事成本管消費用。

空勤總隊昨日出動直升機將成大考古所教授台邦救下山。圖／空勤總隊提供
空勤總隊昨日出動直升機將成大考古所教授台邦救下山。圖／空勤總隊提供
空勤總隊昨日出動直升機將成大考古所教授台邦救下山。圖／空勤總隊提供
空勤總隊昨日出動直升機將成大考古所教授台邦救下山。圖／空勤總隊提供

屏東縣政府 成功大學 空勤總隊 黑鷹直升機

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