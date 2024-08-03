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影／台籍漁船海上作業 陸籍漁工遭鋼纜打傷急送醫

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

台籍漁船昨天深夜在雲林麥寮外海作業，船上一名陸籍漁工不慎遭鋼纜打傷臉部，大量鮮血不斷湧出，楊姓船長急忙撥打118報案求助，布袋海巡隊趕往救援，將巡艇與漁船併靠接駁傷患，上岸後由雲林縣消防局救護車送往雲林長庚醫院治療。

海巡署布袋海巡隊表示，昨天晚上11點10分接獲海巡署第五巡防區通報，有艘台灣籍「發〇勝〇號」楊姓船長撥打118報案，在雲林麥寮外約10.7浬處海域，船上1名大陸籍船員作業時不慎遭漁具鋼纜打傷臉部，立即派遣巡防艇前往現場救援。

布袋海巡隊PP-3593艇昨天晚上11點57分抵達雲林外海，巡艦與台籍漁船併靠接駁傷患，巡防艇人員協助簡易擦拭及包紮後，立即後送麥寮港碼頭；今天凌晨0點17分由雲林縣消防局北五消防分隊救護車送往雲林長庚醫院醫治，協助傷者順利送醫。

布袋海巡隊副隊長陳俊男說，守護人民海上安全是海巡核心價值，在海上如發生緊急狀況，可透過漁業電台、或由鄰近友船透過無線電或撥打「118」服務專線，海巡人員定會排除萬難第一時間馳赴救援，確保民眾生命財產安全。

台籍漁船昨天深夜在雲林麥寮外海作業，陸籍漁工遭鋼纜打傷急送醫。圖／布袋海巡隊提供
台籍漁船昨天深夜在雲林麥寮外海作業，陸籍漁工遭鋼纜打傷急送醫。圖／布袋海巡隊提供
台籍漁船昨天深夜在雲林麥寮外海作業，陸籍漁工遭鋼纜打傷急送醫。圖／布袋海巡隊提供
台籍漁船昨天深夜在雲林麥寮外海作業，陸籍漁工遭鋼纜打傷急送醫。圖／布袋海巡隊提供
台籍漁船昨天深夜在雲林麥寮外海作業，陸籍漁工遭鋼纜打傷急送醫。圖／布袋海巡隊提供
台籍漁船昨天深夜在雲林麥寮外海作業，陸籍漁工遭鋼纜打傷急送醫。圖／布袋海巡隊提供

海巡署

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