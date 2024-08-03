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坪林北宜公路汽車對撞大重機 氣囊都爆了...騎士送醫
新北市坪林區北宜公路36.2公里處今天上午發生對撞車禍，汽車駕駛李姓男子疑左轉未注意與大型重型機車騎士林姓男子發生對撞意外，林男受傷送醫。雙方酒測值均為零，確實事故發生原因現由警方調查釐清中。
新北市警方今天上午9時23分獲報，坪林區北宜公路36.2公里處發生嚴重車禍意外，有人受傷，員警到場發現為大型重型機車與汽車發生對撞，汽車及重機車車頭均嚴重毀損。
據了解，林姓男子（44歲）騎乘大型重型機車沿北宜公路由坪林往新店方向行駛，與開車由新店往坪林方向欲左轉至嶺腳坑路的李姓男子（62歲）的汽車發生對撞意外。
大型重型機車騎士林男意識清楚、無生命危險，由救護車送往北市萬芳醫院治療，現場無酒駕情事，全案由警方依規定處理。
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