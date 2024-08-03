成大教授颱風不下山後再求助...要開罰？空勤：屏東縣府決定

成功大學考古研究所教授在凱米颱風來襲失聯4天，屏東縣消防局申請空勤總隊派直升機，載搜救人員上山找到他，他卻不願下山，8月1日他身體不適求助，由屏東消防局申請空勤直升機載下山送醫。空勤人員表示，由屏東縣政府看有無違反規定再求償，空勤不會直接向這名教授求償。

據了解，這名成大教授7月趁暑假，到屏東縣霧台鄉舊好茶部落，不料遇凱米颱風侵台，與家人失聯，7月27日家屬向立委伍麗華求助，並向屏東消防局求援，由於山路受颱風侵襲中斷，隔天屏東消防局申請空勤總隊直升機，載搜救人員上山，才在舊排灣部落找到這名教授，可是，當時他表明糧食無虞，不願下山。

8月1日晚間，這名成大教授身體不適，有感冒症狀，向屏東消防局求助，消防局因山路中斷難上山，昨天便再申請空勤直升機上山，由空勤高雄小港機場駐地第三大隊第一隊，派編號「NA-701」黑鷹直升機載教授下山，送屏東基督教醫院投藥後離院。

空勤人員表示，黑鷹直升機這趟油料費用，大約20萬至25萬元，但空勤只受國搜中心指揮，配合派機救援。空勤人員說，如果說到直升機油料求償，一般都是由申請單位視當事人有無違反相關規定，對當事人開罰後，並求償相關搜救費用及直升機油料費用。

空勤人員說，以前曾有登山客擅闖未開放山域「爬黑山」的案例，被申請單位求償支付直升機搜救費用，但這趟載送教授是否違反規定，由屏東消防局依規定來決定求償部分，空勤不會直接對這名教授求償油料費用。

花蓮縣、台中市及南投縣政府曾因屢傳登山客在高山求援，為防資源遭濫用，懲罰濫用救災資源，訂定自治條例，明訂管制山域從事登山活動遭受登山事故，得以書面命其支付搜救費用。

2018年9月，彰化1名葉姓男子獨攀中央山脈南三段受傷求援，搜救人員找到他後，隔天他卻落跑，隔2天後又第二度向南投消防局求援，消防局才申請空勤直升機找到他救他下山，共被南投縣政府開罰231萬1696元，包括違反南投縣登山自治條例罰款、地面搜救費用和直升機5架次油料、保養等費用。