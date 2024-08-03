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新莊男哭求找裝6萬現金錢包 清潔隊鑽2.5噸垃圾翻找物歸原主

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北新莊清潔隊員日前夜間收運，里長帶李姓男子上前詢問，才知李男倒完垃圾，遺失裝有6萬元的錢包，他哭求協助，清潔隊為避免影響交通安全和弄髒路面，收運完畢，所有人回到停車場區，倒出當日2.5噸垃圾翻找。垃圾車司機張永文及隨車員吳英雄在惡臭中找15分鐘，最終順利找到。

環保局表示，本月1日晚間8點多，新莊清潔隊員執行夜間收運，行經新莊區長青街17號，遇到新莊區思賢里長楊祐全帶李男上前拜託，一問之下才知道，李男稍早倒完垃圾離開現場後，才發現錢包不見了，懷疑自己丟到垃圾車裡。

環保局說，由於收運垃圾的勤務未結束，司機為避免影響後面民眾倒垃圾權益，並顧及將垃圾倒在馬路，恐影響交通安全和弄髒路面，待收運完畢，一起回到停車場區，再傾倒出所有垃圾找尋。

張永文表示，當天共收運約2.5噸垃圾，從車斗倒出垃圾後，雖一陣惡臭撲鼻，「但6萬元不是一個小數目，可以同理他們的焦急」，依他經驗分析，誤丟的錢包約是在收運路線的前半段，他和吳英雄鎖定該區塊的垃圾仔細翻找，果然找了15分鐘左右，就尋獲裝有現金6萬元錢包。

李男邊開心，邊當場掏出現金1500元，希望可以將其當作謝禮，但遭張及吳立即拒絕，並表明「這是工作分內之事，不必客氣。」楊楊祐全事後也說，他每晚都會邊跟著垃圾車，和里內民眾宣導要做好垃圾分類，看到李男手足無措時，義不容辭上前協助，並說東西找回就好。

環保局提醒，不論是倒垃圾或是預約大型家具清運時，務必要仔細檢查，確認有無被遺忘的現金、金飾等貴重物品，第一時間發現有物品誤丟到垃圾車或是資源回收車時，也請馬上撥打電話給所在區域的清潔隊，隊員們都會立刻協助。

李男誤將裝有6萬元現金的錢包丟入垃圾車，垃圾車司機張永文及隨車員吳英雄倒出當日2.5噸垃圾翻找，在惡臭中找15分鐘，最終順利找到。圖／新北環保局提供
李男誤將裝有6萬元現金的錢包丟入垃圾車，垃圾車司機張永文及隨車員吳英雄倒出當日2.5噸垃圾翻找，在惡臭中找15分鐘，最終順利找到。圖／新北環保局提供
新莊區清潔隊司機張永文及隨車員吳英雄協助民眾從2.5噸的垃圾中翻找錢包。圖／新北環保局提供
新莊區清潔隊司機張永文及隨車員吳英雄協助民眾從2.5噸的垃圾中翻找錢包。圖／新北環保局提供

垃圾車 環保局

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