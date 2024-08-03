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路過人車慘遭不明物染紅 台南警抽絲剝繭「凶手」竟是它
台南市警第三分局1日陸續接獲民眾報案，行經安南區安通、義吉街口，遭道路上不明紅色染料噴灑車輛及衣物，也有民眾擔心愛車鈑金遭侵蝕，更有民眾Po文網路社群緝凶，員警也是首次遇到這種情形，經反覆比對、過濾監視器，終於解開謎團，它竟是製香用紅色染料。
由於事發現場並無直接照射監視器，發生時間也不詳，三分局安中派出所員警施盈禪受理後，積極調閱民間監視器，反覆比對、過濾，抽絲剝繭，終找出始作俑者。
警方調查，從事製香業的63歲黃姓男子上月31日晚間7時許騎乘機車外出，採購染香用的紅色顏料，返回安南區途中遇雨，他趕忙加速返家，行經安通、義吉路口，不慎將裝有紅色染料的塑膠袋掉落路面而不知。1分鐘後返回時，路面已染紅，他將破裂塑膠袋領回後，對於造成無辜人車受波及，深感抱歉，也表示願意賠償。
同時，警方也依道路交通管理處罰條例第30條1項2款所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，開罰3000元以上1萬8000元以下罰鍰。警方提醒，民眾載運物品務必確認綑綁牢固，避免散落物影響其他用路人安全。
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