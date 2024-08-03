台中41歲男自宮後墜車道亡 屋內發現斷根大量血跡...警釐清中

台中曾姓男子疑似情緒不穩，今凌晨在西區住處拿刀切斷生殖器後，不久就從頂樓墜落，有民眾目擊他倒臥社區車道上且沒有穿褲子，下體又都是血跡嚇得報案，警消趕赴現場時曾男已經失去呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治，警方初步排除外力介入，詳細案發原因釐清中。

台中第一分局今凌晨4點多獲報，西區美村路某巷弄有民眾疑似墜樓，倒在在社區前的車道上，警員到場時驚覺曾男（41歲）上半身穿著黑色上衣，但下半身赤裸沒有穿著褲子，且下體受傷有大量血跡，緊急送醫下回天乏術。

警方初步調查，曾男今凌晨先是在屋內拿刀切斷自己生殖器後，再從頂樓墜落，經調閱監視器、現場鑑識，初步排除外力介入，也在其屋內發現被切斷的生殖器、大量血跡，詳細案發原因釐清中。

警方說，如遇有需求或遭逢困難，應尋求社會各項資源求助，民眾要珍惜生命，社會處處有溫暖，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」及自殺防治諮詢安心專線：0800-788995尋求協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980