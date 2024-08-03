影／連3天偷剪樹林11支路燈桿電線 慣竊被逮稱缺錢買毒

賴姓慣竊上個月缺錢買毒，竟連續三天隨機在新北市樹林區民和街、地政街竊取11支路燈桿電線變賣換現購買毒品。樹林警方獲報追查數日，上個月28日晚上循線在樹林區吉祥街賴男住處逮人，一查賴還是毒品通緝犯，一併帶回查辦，警詢後依法解送歸案。

據了解，賴姓男子（47歲）是名慣竊，有多項前科的他是轄區列管治安顧慮人口，上個月初賴男毒癮犯了缺錢買毒，把壞心思動到路燈上。上個月6日到9日賴連續三天刻意選定鄰近山區偏僻路段，利用夜深人靜騎乘腳踏車，隨機偷剪新北市樹林區民和街、地政街11支路燈桿電線（526公尺、市價6萬4千元）、防水開關6個，旋即拿去資源回收場變賣換現3000元，用以買毒解癮。

樹林警方獲報調閱沿路監視器畫面，鎖定賴姓慣竊涉案。警追緝近月於上個月28日晚上近9時許，循線在新北市樹林區吉祥街5巷賴住處內逮人，搜出安非他命吸食器，一查赫見賴還涉犯兩件毒品案（被判刑一年9個月及4個月徒刑）未報到入監服刑，分別在上個月12、19兩日被桃園、新北地檢署發布通緝，當場帶回查辦，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦；另毒品通緝則依法解送歸案。

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