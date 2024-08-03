影／台東游泳夏令營教練只顧低頭滑手機 家長投訴憂心學童安危

台東昨天才發生女童海邊溺斃憾事，今天就有家長投訴，將小孩送到市區某校園游泳夏令營學游泳，教練一人要顧10個小朋友，實在難以面面俱到，沒想到泳池的救生員，竟整天顧著低頭滑手機，完全沒在察看泳池學童動態。校方承諾將督導改善，再犯就將救生員「炒魷魚」。

校方說，學校的救生員都經過嚴格挑選，也重申不得在執勤時滑手機，目前沒有接獲家長投訴，如果救生員經告誡後再犯，就會依規定立刻換人，泳池安全不能輕忽。

泳池內，30多位小朋友認真地滑水踢水，3名教練也認真地觀看指導。這些小朋友都是游泳初學者，有的只會憋氣，有的已經會簡單滑水，教練一下子要顧左邊，一下子要顧右邊，一個人要指導10位小朋友，實在有點分身乏術。

家長以為還有救生員協助看顧，沒想到救生員卻在低頭滑手機，一下子翹腳滑，一下子側坐滑，整節課一個半小時，都在低頭滑手機。

投訴家長說，雖然工作在忙沒辦法全程陪伴，但每天還是會抽空去察看，結果一連5天都看到救生員滑手機，雖然游泳教練很盡責地顧前顧後，但實在很難安心，他很擔心這是常態。

實地走進泳池內觀察30分鐘，只見救生員坐在救生台上，期間變換多種坐姿，但眼睛只顧看手機，拍了半小時還沒察覺。