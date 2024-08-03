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大武警分局72年首位女分局長 她曾從3線1自降2線3
台東縣大武警分局長首位女性分局長莊于瑩上任，莊在2020年以3線1星的警政署專員自願降調為新營分局2線3星警務正，破警界紀錄，如今如願接任分局長。她表示，當任大武警分局首位女主官，會努力做好南台東轄區治安和交通的工作。
莊于瑩說，當初為了回台南新營陪伴家人，自願從3線1星的警政署專員降調為新營分局2線3星警務正，其實只要正向思考，都是好事；警察工作不分男女，當上大武首任女分局長對她不是問題，重點她要努力做好轄區治安和交通的工作，讓民眾安心。
大武警分局成立72年以來，超過20位分局長，莊于瑩是首位女性分局長，昨天由警察局長梁東山主持布達並授階。44歲的莊中央警察大學66期、刑事警察學系碩士畢業，歷任台南市政府警察局後勤科警務正、新營分局秘書室主任、保安民防組組長等職。
據了解，莊于瑩4年前以3線1星警政署秘書室專員，自願降調為新營分局2線3星警務正，在警界堪稱一絕。而上次台東縣有女性分局長是2018年接任成功警分局的方秋梅，莊則是第2位。而與她同為分局長班第17期的同學，現任成功警分局長龔士哲為其一。
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