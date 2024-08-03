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女兒夏令營溺斃 父：絕不寬恕無良業者

聯合報／ 記者吳傑沐巫鴻瑋陳俊智江婉儀／連線報導

「武林帖」業者違法經營民宿，去年5月1日即遭新竹縣府勒令下架，不過仍提供營隊住宿一條龍服務。記者吳傑沐／攝影
「武林帖」業者違法經營民宿，去年5月1日即遭新竹縣府勒令下架，不過仍提供營隊住宿一條龍服務。記者吳傑沐／攝影
新北市黃姓女高中生7月31日在新竹尖石參加「武林帖」夏令營溯溪活動不幸溺斃，業者及2名隨行教練被依過失致死罪嫌送辦，檢方裁定3人以7到15萬元交保，黃父心痛表示，女兒被拉起後無人急救，他絕不寬恕無良業者。經記者追查，縣府7月23日曾查核「武林帖」夏令營，要求業者針對溯溪課程實施計畫補件，但卻遲未補件，最後竟發生憾事。

武林帖夏令營費用1.2萬元，發生溺斃意外後，縣府查出業者未依規投保意外險最低額，連教練證照都過期。據了解，邊姓夫妻經營尖石鄉「武林帖」場域十餘年，提供野外求生、漆彈、溯溪等特訓課程，吃、住一條龍，違規經營民宿的廣告去年被縣府稽查要求下架，未料竟仍提供營隊住宿。

黃父受訪說，業者宣傳資料稱溯溪活動為「漂漂河」，當天颱風後又下大雨，現場水流湍急，女兒溺斃前最後照片，她用力閉眼、捏住鼻子，接著就被水流沖下去卡住，但教練卻7、8分鐘後才找到人，女兒被拉起上岸後，教練也沒有全力協助急救，「是我身為父親最心痛的一點。」

縣議員歐陽霆認為，新竹縣是露營、溯溪勝地，此次意外暴露縣府根本未妥善監管夏令營，他也批事發後縣府除針對業者民宿違建開罰，沒有任何進一步強化夏令營的安全措施，作為消極。

新竹縣教育局長楊郡慈說，法規未要求夏令營活動需備查，僅要求溯溪活動需提計畫通報主管機關，且夏令營辦團體眾多，很難逐一清查。桃園市教育局也說，只能不斷加強宣導活動安全。

新北市有消保官認為，民間單位太多，夏令營是否有投保不好查，如同亂槍打鳥，通常沒出事都會繼續，沒專屬的定型化契約也是問題所在。

夏令營 溯溪

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