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遭控「警用無線電更新案」惹圖利非議 高市警：與事實不符、不實指控

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

本報接獲匿函投訴，指警政署招標「警用無線電系統更新案」，高雄市警局在第一階段驗收，相關承辦人為加快驗收，不提出得標廠商缺失，且派員拆除中繼台，讓得標廠商節省人力經費達數百萬元，認為「明顯圖利廠商」。高雄市警通信隊認為「與事實不符，是不實指控」。

據了解，警政署更新警用無線電系統，將警用無線電類比訊號轉換為數位加密訊號，分4期發包，第一期更新案，更新高雄市、屏東縣警局、高雄港務警察總隊及保五總隊的無線電系統，第一階段由得標廠商拆換高雄市警局裝設在各地的舊系統。

投訴指稱，高雄市警通信隊與警察通訊所承辦人，在第一階段驗收前「密集通聯並達成協議」，驗收時，對通信隊所提的缺失都「不准提出」，以加快驗收程序，事後再由得標廠商改善，因而旗山警分局轄區月光山中繼站太陽能電力系統信號品質不佳，五公山中繼站電力常中斷沒解決、拆換舊有固定台和中繼台轉播機，皆由通信隊派員前往拆除，讓得標廠商節省人力經費達數百萬元。

投訴內容並指，近期通信隊調查更新案所配賦的零配件不足，爭取購置，所需金額1600餘萬元，但該隊目前對於採購方式有爭議，以公開招標方式，如未由得標廠商得標，而由其他廠商供應，得標廠商可依據保固契約規定不予保固，認為明顯圖利廠商。

投訴書直接以「高雄市政府警察局函」寄信投訴，但內容沒有「檔號」，除了投書媒體，還註明正本寄高雄地檢署、法務部高雄市調查處及廉政署南部地區調查組。

高雄市警通信隊指出，這項標案是警察通訊所與得標廠商簽約，高雄市通信隊配合監工、驗收、協調NCC與台電公司，取得證照及電力，以及設備拆換後，有部分舊零件屬於管制品，須負責「監毀」或拍賣入國庫，相關承辦人相互聯繫，本是理所當然，而且現階段只拆換市區警用無線電系統，全是得標廠商自行雇工拆換，通信隊出勤只是監工，並無圖利廠商，另旗山月光山、五公山中繼台，設在海拔1200公尺山上，目前因颱風道路中斷才暫未更新，認為投訴內容「與事實不符，是不實指控」。

警方提出「監毀」照片，認為投訴內容「與事實不符，是不實指控」。圖／讀者提供
警方提出「監毀」照片，認為投訴內容「與事實不符，是不實指控」。圖／讀者提供
警方提出今天得標廠商雇工拆換設備，認為投訴內容「與事實不符，是不實指控」。圖／讀者提供
警方提出今天得標廠商雇工拆換設備，認為投訴內容「與事實不符，是不實指控」。圖／讀者提供
警方提出今天得標廠商雇工拆換設備，認為投訴內容「與事實不符，是不實指控」。圖／讀者提供
警方提出今天得標廠商雇工拆換設備，認為投訴內容「與事實不符，是不實指控」。圖／讀者提供

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