六分局巡官群組自爆遭「職場霸凌」 台南市警局：已展開調查

台南市警第六分局巡官在其Line大群組上，聲稱遭受該分局長官職場霸凌，台南市警局督察長王森瑒表示，已完成案件受理，會依相關程序公平公正調查，如查證屬實，將依相關規定懲處，絕不寬貸。

據了解，六分局偵辦南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，分局相關人員承受破案壓力，再加上長期來長官的言語、態度，令該名巡官如同壓力鍋般一股腦兒在大群組上宣洩，而他指遭職場霸凌一事，消息傳了開來，引起市警局高度關切。

督察長王森瑒也說，已對該同仁啟動關懷機制，適時關心工作辦理情形，並提供必要之協助，使同仁能夠安心工作。