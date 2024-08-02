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國一小貨車疑未注意追撞前車再推撞二車 1人胸悶送醫

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

44歲連姓小貨車駕駛今行經國道南向60.9公里處，疑未注意車前狀態撞上前方54歲白姓男子駕駛的小客車，再推撞前方1部小貨車跟1部小客車，造成4部車事故。白男胸悶不適送醫，各駕駛人酒測值皆為0，詳細肇事原因待釐清。

連男今行經國道南向60.9公里處，疑未注意車前狀態撞上白男，再推撞前方1部小貨車跟1部小客車，現場3車道，一度占用中內及外側車道。

事故造成白男胸悶，送醫後無生命危險，酒測值待檢驗，其餘各車駕駛人酒測值均為0，詳細的肇事原因有待警方分析研判，事故目前已排除。

國道警呼籲用路人應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，開車上路養足精神，不疲勞駕駛，不分心不做其他事，駕駛及前、後座乘客均應依規定繫上安全帶，正確的駕駛習慣才能讓自己更安全。

44歲連姓小貨車駕駛今行經國道南向60.9公里處，疑未注意車前狀態撞上前方54歲白姓男子駕駛的小客車，再推撞前方1部小貨車跟1部小客車，造成4部車事故。記者翁唯真／翻攝
44歲連姓小貨車駕駛今行經國道南向60.9公里處，疑未注意車前狀態撞上前方54歲白姓男子駕駛的小客車，再推撞前方1部小貨車跟1部小客車，造成4部車事故。記者翁唯真／翻攝
44歲連姓小貨車駕駛今行經國道南向60.9公里處，疑未注意車前狀態撞上前方54歲白姓男子駕駛的小客車，再推撞前方1部小貨車跟1部小客車，造成4部車事故。記者翁唯真／翻攝
44歲連姓小貨車駕駛今行經國道南向60.9公里處，疑未注意車前狀態撞上前方54歲白姓男子駕駛的小客車，再推撞前方1部小貨車跟1部小客車，造成4部車事故。記者翁唯真／翻攝
44歲連姓小貨車駕駛今行經國道南向60.9公里處，疑未注意車前狀態撞上前方54歲白姓男子駕駛的小客車，再推撞前方1部小貨車跟1部小客車，造成4部車事故。記者翁唯真／翻攝
44歲連姓小貨車駕駛今行經國道南向60.9公里處，疑未注意車前狀態撞上前方54歲白姓男子駕駛的小客車，再推撞前方1部小貨車跟1部小客車，造成4部車事故。記者翁唯真／翻攝

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